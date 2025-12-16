Новые правила роуминга с Европейским Союзом — каких изменений ждать с 2026 года

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

В первый день 2026 года Украина присоединится к единым роуминговым правилам Roam Like at Home (RLAH — Роуминг, как дома), которые действуют в странах Европейского Союза (ЕС). Поэтому людям, которые путешествуют по Европе или живут за границей, уже не придется покупать SIM-карточку местного оператора и тратить лишние деньги на звонки, SMS и интернет.

Что такое Roam Like at Home

Правила касаются прежде всего тех людей, которые часто путешествуют за границу, говорится в Telegram-канале "Что с экономикой".

Если абонент будет жить в стране Евросоюза более четырех месяцев, то у мобильного оператора появятся основания взимать дополнительную оплату.

Еще будут ограничения на мобильный интернет. Даже при безлимитном тарифе в Украине, объем доступных гигабайтов в роуминге будет определяться по формуле, которая зависит от стоимости тарифного плана.

"Мы полностью живем по европейским правилам, и наши украинские абоненты, которые едут в 27 государств ЕС, пользуются связью так же, как если бы они оставались в Киеве, Львове или Харькове", — сказала глава украинского регулятора электронных коммуникаций Лилия Мален.

Как роуминг будет работать в Киевстаре и Vodafone

Мобильные операторы уже начинают пересматривать тарифные планы для своих абонентов. Так, как пишет издание "Экономическая правда", в Киевстаре заверили, что их клиенты почти не почувствуют изменений.

А Vodafone ряд услуг в роуминге будет обеспечивать в другом объеме, чем в Украине. Например, по тарифу Flexx Go для абонентов предусмотрели:

общие 500 минут на звонки в Украине и в роуминге в ЕС;

из предоставленных 25 ГБ интернета только 10 ГБ будут доступны на территории Евросоюза;

одинаковую стоимость минут, интернета и SMS, как в Украине, так и в ЕС.

Когда абонент использует 80% доступных данных, минут или SMS, он получит об этом уведомление.

При этом абоненты в Украине платят за мобильный интернет гораздо меньше, чем европейские пользователи, поэтому ожидается, что роуминговых гигабайтов мобильного интернета в ЕС, вероятно, будет меньше, чем дома. Однако по условиям RLAH, операторов обяжут обеспечивать абонентов минимальными объемами данных.

Они будут рассчитываться по формуле: двойное значение от деления стоимости тарифа на оптовый лимит ЕС (1,3 евро — почти 64 гривны). Например, для украинского тарифа в 400 гривен объем такого лимита составит 12,5 ГБ.

Когда услуги по тарифу закончатся, абонент сможет их дозаказать только на 50 евро. Когда и эти деньги иссякнут — абонента об этом уведомляют и приостановят роуминговые услуги, пока он не подтвердит, что хочет и в дальнейшем пользоваться услугами.

Ранее стало известно, что услуга "Роуминг, как дома" от Киевстар заработает в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и на Кипре. Подключить услугу можно будет с 18 декабря 2025 года. Также мы рассказывали, что lifecell отключил международный роуминг в нескольких тарифных планах, поэтому абонентам нужно перейти на другой пакет, чтобы оставаться на связи за рубежом.