Україна
Головна Фінанси ЄС скасує роумінг з Україною — що це означає для абонентів

ЄС скасує роумінг з Україною — що це означає для абонентів

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 20:04
Нові правила роумінгу з Європейським Союзом — яких змін чекати з 2026 року
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

У перший день 2026 року Україна приєднається до єдиних роумінгових правил Roam Like at Home (RLAH — Роумінг, як вдома), які діють у країнах Європейського Союзу (ЄС). Тож людям, які подорожують Європою чи живуть за кордоном, вже не доведеться купувати SIM-картку місцевого оператора та витрачати зайві гроші на дзвінки, SMS та інтернет. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Що таке Roam Like at Home

Правила стосуються насамперед тих людей, які часто подорожують за кордон, йдеться у Telegram-каналі "Що з економікою". 

Якщо абонент житиме в країні Євросоюзу понад чотири місяці, то в мобільного оператора з'являться підстави стягувати додаткову оплату.

Ще будуть обмеження на мобільний інтернет. Навіть за безлімітного тарифу в Україні, обсяг доступних гігабайтів у роумінгу визначатиметься за формулою, яка залежить від вартості тарифного плану.

"Ми повністю живемо за європейськими правилами, і наші українські абоненти, які їдуть у 27 держав ЄС, користуються зв’язком так само, якби вони залишалися в Києві, Львові чи Харкові", — сказала голова українського регулятора електронних комунікацій Лілія Мальон.

Як роумінг працюватиме у Київстарі та Vodafone

Мобільні оператори вже починають переглядати тарифні плани для своїх абонентів. Так, як пише видання "Економічна правда", у "Київстарі" запевнили, що їхні клієнти майже не відчують змін.

Натомість Vodafone низку послуг в роумінгу забезпечуватиме в іншому обсязі, ніж в Україні. Наприклад, за тарифом Flexx Go для абонентів передбачили:

  • спільні 500 хвилин на дзвінки в Україні та у роумінгу в ЄС;
  • із наданих 25 ГБ інтернету лише 10 ГБ будуть доступними на території Євросоюзу;
  • однакову вартість хвилин, інтернету та SMS, як в Україні, так і в ЄС.

Коли абонент використає 80% доступних даних, хвилин або SMS, він отримає про це повідомлення.

При цьому абоненти в Україні платять за мобільний інтернет набагато менше, ніж європейські користувачі, тому очікується, що роумінгових гігабайтів мобільного інтернету в ЄС, ймовірно, буде менше, ніж вдома. Однак за умовами RLAH, операторів зобов'яжуть забезпечувати абонентів мінімальними обсягами даних. 

Вони розраховуватимуться за формулою: подвійне значення від ділення вартості тарифу на оптовий ліміт ЄС (1,3 євро — майже 64 гривні). Наприклад, для українського тарифу 400 гривень обсяг такого ліміту становитиме 12,5 ГБ.

Коли послуги за тарифом закінчаться, абонент зможе їх дозамовити лише на 50 євро. Коли й ці гроші вичерпаються — абонента про це повідомляють й призупинять  роумінгові послуги, доки він не підтвердить, що хоче й надалі користуватися послугами. 

Раніше стало відомо, що послуга "Роумінг, як вдома" від Київстар запрацює в Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні та
на Кіпрі. Підключити послугу можна буде з 18 грудня 2025 року. Також ми розповідали, що lifecell відключив міжнародний роумінг у кількох тарифних планах, тому абонентам потрібно перейти на інший пакет, аби залишатися на зв’язку за кордоном. 

Київстар Vodafone мобільний інтернет роумінг мобільний оператор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
