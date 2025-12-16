Нові правила роумінгу з Європейським Союзом — яких змін чекати з 2026 року

ЄС скасує роумінг з Україною — що це означає для абонентів
У перший день 2026 року Україна приєднається до єдиних роумінгових правил Roam Like at Home (RLAH — Роумінг, як вдома), які діють у країнах Європейського Союзу (ЄС). Тож людям, які подорожують Європою чи живуть за кордоном, вже не доведеться купувати SIM-картку місцевого оператора та витрачати зайві гроші на дзвінки, SMS та інтернет.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Що таке Roam Like at Home
Правила стосуються насамперед тих людей, які часто подорожують за кордон, йдеться у Telegram-каналі "Що з економікою".
Якщо абонент житиме в країні Євросоюзу понад чотири місяці, то в мобільного оператора з'являться підстави стягувати додаткову оплату.
Ще будуть обмеження на мобільний інтернет. Навіть за безлімітного тарифу в Україні, обсяг доступних гігабайтів у роумінгу визначатиметься за формулою, яка залежить від вартості тарифного плану.
"Ми повністю живемо за європейськими правилами, і наші українські абоненти, які їдуть у 27 держав ЄС, користуються зв’язком так само, якби вони залишалися в Києві, Львові чи Харкові", — сказала голова українського регулятора електронних комунікацій Лілія Мальон.
Як роумінг працюватиме у Київстарі та Vodafone
Мобільні оператори вже починають переглядати тарифні плани для своїх абонентів. Так, як пише видання "Економічна правда", у "Київстарі" запевнили, що їхні клієнти майже не відчують змін.
Натомість Vodafone низку послуг в роумінгу забезпечуватиме в іншому обсязі, ніж в Україні. Наприклад, за тарифом Flexx Go для абонентів передбачили:
- спільні 500 хвилин на дзвінки в Україні та у роумінгу в ЄС;
- із наданих 25 ГБ інтернету лише 10 ГБ будуть доступними на території Євросоюзу;
- однакову вартість хвилин, інтернету та SMS, як в Україні, так і в ЄС.
Коли абонент використає 80% доступних даних, хвилин або SMS, він отримає про це повідомлення.
При цьому абоненти в Україні платять за мобільний інтернет набагато менше, ніж європейські користувачі, тому очікується, що роумінгових гігабайтів мобільного інтернету в ЄС, ймовірно, буде менше, ніж вдома. Однак за умовами RLAH, операторів зобов'яжуть забезпечувати абонентів мінімальними обсягами даних.
Вони розраховуватимуться за формулою: подвійне значення від ділення вартості тарифу на оптовий ліміт ЄС (1,3 євро — майже 64 гривні). Наприклад, для українського тарифу 400 гривень обсяг такого ліміту становитиме 12,5 ГБ.
Коли послуги за тарифом закінчаться, абонент зможе їх дозамовити лише на 50 євро. Коли й ці гроші вичерпаються — абонента про це повідомляють й призупинять роумінгові послуги, доки він не підтвердить, що хоче й надалі користуватися послугами.
Раніше стало відомо, що послуга "Роумінг, як вдома" від Київстар запрацює в Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні та
на Кіпрі. Підключити послугу можна буде з 18 грудня 2025 року. Також ми розповідали, що lifecell відключив міжнародний роумінг у кількох тарифних планах, тому абонентам потрібно перейти на інший пакет, аби залишатися на зв’язку за кордоном.
Читайте Новини.LIVE!