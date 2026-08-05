"єОселя" в Ощадбанке: какие проблемы могут возникнуть при оформлении ипотеки

Ключи в руках, банковское отделение. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственный "Ощадбанк", являющийся лидером государственной программы льготного кредитования "єОселя", продолжает предоставлять гражданам ипотеку с минимальным первоначальным взносом от 20% даже во время войны. В то же время некоторые клиенты рассказали об определенных трудностях с ее оформлением.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин", где граждане оставляют отзывы о банках.

Какие условия ипотеки "єОселя" в Ощадбанке

Согласно условиям кредитной программы, в 2026 году Ощадбанк предлагает ипотеку под 3% или 7% годовых на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом в размере от 20% от стоимости недвижимости.

В банке предусмотрены льготные и стандартные ставки. А именно:

Льготная ставка в 3% — для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, медиков, педагогов и ученых; Стандартная ставка в 7% — для ветеранов, переселенцев и других граждан, не имеющих собственного жилья.

Чтобы воспользоваться соответствующей программой, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

подать заявку через приложение "Дія";

выбрать "Ощадбанк" в списке финансовых учреждений;

предоставить документы в банк для детальной проверки платежеспособности;

найти недвижимость, которая полностью соответствовала бы всем установленным критериям программы;

заключить договор ипотеки, а также купли-продажи для получения кредита.

В то же время с одним из пунктов у некоторых граждан возникают трудности. Речь идет о процедуре проверки документов со стороны банка для детального установления платежеспособности.

Какие реальные проблемы возникли при оформлении ипотеки

Как рассказала одна из клиенток, в начале июня она подала в АО "Ощадбанк" полный пакет документов для оформления ипотечного кредита по государственной программе "єОселя" с механизмом компенсации первого взноса.

В течение следующих двух месяцев банк время от времени запрашивал дополнительные документы, большинство из которых были поданы в день получения запроса, а справки, получение которых зависело от других учреждений, — предоставлены в максимально короткие сроки.

Она отметила, что на проверки в Ощадбанке ушло около двух месяцев, и в итоге она лишилась квартиры и понесла документально подтвержденные убытки.

В то же время, как она утверждает, банку было известно, что квартира приобретается по предварительному договору с четко определенным сроком действия — до 02.08.2026 года. По требованию банка женщина также заказала независимую оценку квартиры, стоимость которой составила 5 000 грн.

"Несмотря на своевременное выполнение мной всех требований, по состоянию на 02.08.2026 года решение по моей кредитной заявке мне не было сообщено. В результате предварительный договор был расторгнут, мне вернули лишь половину гарантийной суммы, а остальную часть я потеряла в соответствии с условиями договора", — говорится в сообщении.

В итоге документально подтвержденные убытки по нереализованной программе составляют:

1 000 долларов — невозвращенная часть гарантийной суммы;

5 000 грн — расходы на независимую оценку квартиры;

потеря возможности приобрести квартиру, которую планировала по программе "єОселя".

С целью защиты своих прав клиентка обратилась к главе правления АО "Ощадбанк", Национальному банку Украины (НБУ), Министерству экономики, Министерству финансов, "Укрфинжилью" и Госпродпотребслужбе.

Гражданка ожидает не только официального объяснения причин столь длительного рассмотрения кредитной заявки, но и конструктивного диалога по поводу добровольного урегулирования вопроса возмещения документально подтвержденных материальных убытков.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Ощадбанк гарантирует владельцам пенсионных карт вознаграждение за покупки. Речь идет о возможности получения электронного сертификата номиналом 300 грн за открытие карт. Соответствующая акционная программа будет доступна до 31 января 2027 года.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменились правила получения энергокредитов в Ощадбанке. По новым условиям, теперь клиенты могут оформить больше видов оборудования и приборов для повышения энергоэффективности собственного жилья. В частности, средства можно будет оформить на строительные материалы, сантехнику, инструменты, оборудование и ремонтные работы.