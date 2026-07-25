Премия для энергетиков в 2026 году: за что им выплатят по 200 000 гривен

Энергетик во время ремонтных работ, деньги, свет в окнах дома. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины в 2026 году выплатит премии в размере 200 000 гривен. Выплаты предусмотрены только для 50 энергетиков. Решение о том, кому именно предоставить премию, будет утверждать правительство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Подробнее о премиях в размере 200 000 гривен

По информации ведомства, ежегодная премия за "Весомый вклад в обеспечение энергетической устойчивости Украины" будет предоставляться как украинцам, так и иностранцам. Подать заявку на выплату также могут работники всех предприятий электроэнергетики независимо от формы собственности. Кандидатов будет отбирать специальный комитет, который возглавит первый вице-премьер-министр — министр энергетики.

Кто сможет получить

Претендовать на премию можно, если энергетики:

внесли весомый личный вклад в обеспечение устойчивой работы энергосистемы;

работали над восстановлением поврежденных энергообъектов;

ликвидировали последствия вражеских атак;

внедряли современные технологии, инновационные решения и проекты по развитию энергетической инфраструктуры.

Прием документов продлится до 30 сентября 2026 года.

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Также Новини.LIVE писали о новой финансовой помощи в размере почти 11 000 гривен. Выплатами жителяей Запорожья обеспечивает благотворительная организация Украинская образовательная платформа в рамках программы "Надежные руки". Помощь получат семьи со среднемесячным доходом менее 8 422 гривен на одного человека.