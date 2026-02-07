Электрокар или бензиновое авто — во сколько обойдется поездка на 100 км и что дешевле

Автомобили на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Для украинских автомобилистов стоимость каждой поездки становится все более важным фактором на фоне нестабильных цен на топливо, переменных тарифов на электроэнергию и периодических блэкаутов. В таких условиях выбор между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания и электрокаром все чаще зависит не только от финансовых расчетов, но и от надежности энергетической инфраструктуры.

Автоэксперт Василий Шемчук рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что на самом деле дешевле — ездить на бензине или на электричестве, особенно при нестабильном энергоснабжении.

Ориентировочная стоимость поездки на бензине

Для сравнения эксперт взял средний легковой автомобиль с бензиновым двигателем и расходом топлива 7 л на 100 км. Литр бензина А-95 стоит около 60 грн.

Стоимость 100 км: 7 л × 60 грн = 420 грн.

"Таким образом, поездка на бензине стоит в среднем 420 грн за 100 км, в зависимости от стиля вождения, состояния авто и региона", — рассказал Шемчук.

Ориентировочная стоимость поездки на электромобиле

Средний электромобиль, по словам автоэксперта, в зависимости от модели авто, стиля езды и температуры воздуха потребляет 20 кВт-ч на 100 км.

Стоимость зарядки авто на 100 км от домашней сети зависит от наличия или отсутствия двухзонного счетчика и, соответственно, тарифа на электроэнергию:

20 кВт-ч х 2,16 грн/кВт-ч = 43,20 грн ;

; 20 кВт-ч х 2,16 грн/кВт-ч = 86,40 грн.

Стоимость зарядки на публичных станциях зависит от скорости медленная — от 6 грн/кВт-ч, быстрая — от 10 грн/кВт-ч.

Поэтому, чтобы зарядить "электричку" на 100 км на публичной станции, надо отдать минимум 120 грн (20 кВт-ч х 6 грн).

Сколько стоят 100 км на электроавтомобиле и бензиновом авто. Графика: Новини.LIVE

Как отключения света влияют на стоимость электропоездок

Шемчук отметил, что условия ограниченного электроснабжения меняют экономику использования электромобилей.

"Сейчас практически невозможно стабильно заряжаться дома. Поэтому есть большая зависимость от коммерческих зарядных станций. Также отдельные владельцы электромобилей для их подзарядки используют генераторы или автономные источники питания, что повышает себестоимость электроэнергии. В периоды отключений доля зарядок на быстрых станциях растет, а это автоматически увеличивает расходы на 100 км", — добавил он.

Дополнительные расходы, которые часто не учитывают

Автоэксперт обратил внимание, что реальная стоимость владения автомобилем зависит не только от цены топлива или электричества.

"Для бензиновых авто это регулярное техническое обслуживание, расходы на масло, фильтры, ремонт двигателя. Для электромобилей — износ батареи, зависимость от зарядной инфраструктуры, возможные расходы на автономные источники питания в условиях блэкаутов", — подчеркнул Шемчук.

Всегда ли электромобиль дешевле

Шемчук рассказал, что при стабильном доступе к домашней зарядке электромобиль остается наиболее экономичным вариантом. В то же время для водителей, которые вынуждены часто пользоваться быстрыми зарядками или генераторами, разница в расходах по сравнению с бензиновыми авто существенно сокращается.

"Пока электричество для водителей в Украине в целом остается дешевле бензина в пересчете на 100 км. Однако в условиях отключений света экономическое преимущество электромобилей становится менее очевидным и в значительной степени зависит от доступа к домашней зарядке", — резюмировал эксперт.

Он также подчеркнул, что для многих водителей выбор между бензином и электричеством все чаще определяется не только ценой, но и стабильностью инфраструктуры и удобством использования.

