Електрокар чи бензинове авто — у скільки обійдеться поїздка на 100 км та що дешевше

Автомобілі на вулицях Києва.

Для українських автомобілістів вартість кожної поїздки стає дедалі важливішим фактором на фоні нестабільних цін на пальне, змінних тарифів на електроенергію та періодичних блекаутів. У таких умовах вибір між автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння та електрокаром усе частіше залежить не лише від фінансових розрахунків, а й від надійності енергетичної інфраструктури.

Автоексперт Василь Шемчук розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що насправді дешевше — їздити на бензині чи на електриці, особливо за нестабільного енергопостачання.

Орієнтовна вартість поїздки на бензині

Для порівняння експерт взяв середній легковий автомобіль з бензиновим двигуном та витратами пального 7 л на 100 км. Літр бензину А-95 коштує близько 60 грн.



Вартість 100 км: 7 л × 60 грн = 420 грн.

"Таким чином, поїздка на бензині коштує в середньому 420 грн за 100 км, залежно від стилю водіння, стану авто та регіону", — розповів Шемчук.

Орієнтовна вартість поїздки на електромобілі

Середній електромобіль, за словами автоексперта, залежно від моделі авто, стилю їзди та температури повітря споживає 20 кВт·год на 100 км.

Вартість зарядки авто на 100 км від домашньої мережі залежить від наявності чи відсутності двозонного лічильника та, відповідно, тарифу на електроенергію:

20 кВт·год х 2,16 грн/кВт·год = 43,20 грн ;

; 20 кВт·год х 2,16 грн/кВт·год = 86,40 грн.

Вартість зарядки на публічних станціях залежить від швидкості повільна — від 6 грн/кВт·год, швидка — від 10 грн/кВт·год.

Тож, щоб зарядити "електричку" на 100 км на публічній станції, треба віддати щонайменше 120 грн (20 кВт·год х 6 грн).

Скільки коштують 100 км на електроавтомобілі та бензиновому авто. Графіка: Новини.LIVE

Як відключення світла впливають на вартість електропоїздок

Шемчук наголосив, що умови обмеженого електропостачання змінюють економіку використання електромобілів.

"Нині практично неможливо стабільно заряджатися вдома. Тому є більша залежність від комерційних зарядних станцій. Також окремі власники електромобілів для їх підзарядки використовують генератори або автономні джерела живлення, що підвищує собівартість електроенергії. У періоди відключень частка зарядок на швидких станціях зростає, а це автоматично збільшує витрати на 100 км", — додав він.

Додаткові витрати, які часто не враховують

Автоексперт звернув увагу, що реальна вартість володіння автомобілем залежить не лише від ціни пального чи електрики.

"Для бензинових авто це регулярне технічне обслуговування, витрати на масло, фільтри, ремонт двигуна. Для електромобілів — знос батареї, залежність від зарядної інфраструктури, можливі витрати на автономні джерела живлення в умовах блекаутів", — підкреслив Шемчук.

Чи завжди електромобіль дешевший

Шемчук розповів, що за стабільного доступу до домашньої зарядки електромобіль залишається найбільш економічним варіантом. Водночас для водіїв, які змушені часто користуватися швидкими зарядками або генераторами, різниця у витратах порівняно з бензиновими авто суттєво скорочується.

"Поки що електрика для водіїв в Україні загалом залишається дешевшою за бензин у перерахунку на 100 км. Однак в умовах відключень світла економічна перевага електромобілів стає менш очевидною та значною мірою залежить від доступу до домашньої зарядки", — резюмував експерт.

Він також підкреслив, що для багатьох водіїв вибір між бензином і електрикою дедалі частіше визначається не лише ціною, а й стабільністю інфраструктури та зручністю використання.

