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Электроэнергия по 2,64 грн — для кого изменился тариф с 1 октября

5 октября 2024 11:52
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Сниженный тариф на свет — некоторые украинцы смогут платить 2,64 грн за киловатт
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 октября в Украине будет снижен тариф на электроэнергию для пользователей, использующих ее для отопления. Новый тариф будет составлять 2,64 грн за 1 кВт*ч вместо предыдущих 4,32 грн. Чтобы использовать эту льготу, необходимо иметь проект электрического отопления.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №632.

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Подробнее о пониженном тарифе

Общий тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Однако для потребителей с электрическим отоплением, которое имеет утвержденный проект (не путать с обычными электрическими обогревателями), первые 2 тысячи киловатт-часов в месяц оплачиваются по сниженному тарифу в 2,64 грн/кВт*ч.

Стоит отметить, что эта льгота действует только в отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля, то есть от этого месяца и до мая.

Отмечено, что остальные потребители в Украине будут продолжать платить за электроэнергию по ставке 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, установленный с 1 июня, покрывает только затраты на производство электроэнергии двумя государственными компаниями — "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также стоимость ее передачи, распределения по регионам и снабжения конечных потребителей.

Что еще нужно знать

Напомним, с ноября 2024 года регулятор энергорынка предлагает установить повышенные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Соответствующее решение коснется бизнеса и не повлияет на фиксированный уровень стоимости электроэнергии для населения.

Мы также сообщали, что в Украине вскоре нацкомиссия обновит тарифы на электричество, в частности для бизнеса. Впрочем, некоторые чиновники говорят, что с 2025 года электроэнергия станет дороже и для обычных потребителей. В компании YASNO ответили, есть ли планы изменять тарифы для потребителей.

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