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Эксперт спрогнозировал, что будет происходить с курсом доллара в течение недели

23 января 2024 04:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Эксперт спрогнозировал, что будет происходить с курсом доллара в течение недели
Обменники на улицах. Фото: УИНАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине не ожидается резких изменений по курсу доллара в ближайшую неделю. Стоимость валюты в банках и обменниках будет на текущем уровне.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, сообщает Oboz.

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Ожидается, что заработать многое на колебаниях курса доллара не удастся. Курс будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 37,15 до 38,65 грн.

Между тем, в обменниках курс будет находиться на уровне 37,2-38,6 грн.

"Основная часть пунктов обмена будет работать в формате "с оборота" со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару. В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн", — сообщил Козырев.

Он подчеркнул, что ожидать "новой глобальной игры" повышения курса доллара не стоит.

"Эта неделя пройдет в прощупывании предела снижения котировок доллара на межбанке. Но относительной стабилизации котировок наличного рынка с ситуативными колебаниями без общего постоянного тренда", — подытожил Козырев.

Напомним, в Национальном банке снизили официальный курс доллара и евро на вторник, 23 января. Изменили стоимость валюты также финучреждения и обменные пункты.

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