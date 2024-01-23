Эксперт спрогнозировал, что будет происходить с курсом доллара в течение недели

Обменники на улицах. Фото: УИНАН

В Украине не ожидается резких изменений по курсу доллара в ближайшую неделю. Стоимость валюты в банках и обменниках будет на текущем уровне.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, сообщает Oboz.

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Ожидается, что заработать многое на колебаниях курса доллара не удастся. Курс будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 37,15 до 38,65 грн.

Между тем, в обменниках курс будет находиться на уровне 37,2-38,6 грн.

"Основная часть пунктов обмена будет работать в формате "с оборота" со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару. В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн", — сообщил Козырев.

Он подчеркнул, что ожидать "новой глобальной игры" повышения курса доллара не стоит.

"Эта неделя пройдет в прощупывании предела снижения котировок доллара на межбанке. Но относительной стабилизации котировок наличного рынка с ситуативными колебаниями без общего постоянного тренда", — подытожил Козырев.

Напомним, в Национальном банке снизили официальный курс доллара и евро на вторник, 23 января. Изменили стоимость валюты также финучреждения и обменные пункты.