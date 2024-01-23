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Експерт спрогнозував, що відбуватиметься з курсом долара упродовж тижня

23 січня 2024 04:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Експерт спрогнозував, що відбуватиметься з курсом долара упродовж тижня
Обмінники на вулицях. Фото: УІНАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні не очікується різких змін щодо курсу долара найближчого тижня. Вартість валюти у банках та обмінниках перебуватиме на поточному рівні.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев, передає Oboz.

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Очікується, що заробити багато на коливаннях курсу долара не вдасться. Курс буде коливатися у межах коридору купівлі та продажу від 37,15 до 38,65 грн. 

Тим часом в обмінниках курс перебуватиме на рівні 37,2-38,6 грн.

"Основна частина пунктів обміну працюватиме у форматі "з обороту" зі спредом у межах 20-25 копійок за доларом. У районах із низькою конкуренцією між обмінниками частина точок, користуючись ситуацією, розширюватиме його до 1 грн", – повідомив Козирев.

Він наголосив, що очікувати "нової глобальної гри "на підвищення" курсу долара не варто. 

"Цей тиждень мине у прощупуванні межі зниження котирувань долара на міжбанку. Та відносної стабілізації котирувань готівкового ринку із ситуативними коливаннями без загального постійного тренду", — підсумував Козирев.

Нагадаємо, у Національному банку знизили офіційний курс долара та євро на вівторок, 23 січня. Змінили вартість валюти також фінустанови та обмінні пункти.

фінансова допомога
курс долара
долар
обмінники

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