Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цена одного дня войны — сколько денег уходит на конфликт США и Ирана

Цена одного дня войны — сколько денег уходит на конфликт США и Ирана

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 18:16
Война между США и Ираном — какой стране вооруженный конфликт обходится дороже всего
Сколько стоит один день войны между США и Ираном. Фото: LSM, Википедия. Коллаж: Новини.LIVE

Война между США и Ираном, которая продолжается уже вторую неделю, затронула также и другие государства. Для всех участников конфликта это не просто вооруженное противостояние, но и серьезные финансовые потери.

Новини.LIVE рассказывают, во сколько обходится странам один день американо-иранской войны.

Реклама
Читайте также:

Какая страна теряет больше всего из-за американо-иранской войны

Специалисты медиакомпании Business Bulls подсчитали, что Иран тратит ежесуточно на войну 30-80 млн долларов, используя в основном недорогие беспилотники, чтобы заставить противников стратегически исчерпать дорогую оборону.

Израиль за день конфликта теряет в среднем 200 млн долларов, перехватывая иранские ракеты стоимостью до 4 млн долларов каждая. Оборона сейчас "съедает" 8,8% ВВП страны.

США война обходится в 850 млн долларов ежедневно, а медленное пополнение ракет делает доступные боеприпасы большей проблемой, чем финансирование.

По данным CNN, американские военные использовали боеприпасов на сумму более 5 миллиардов долларов за первые два дня войны против Ирана.

Эта сумма усиливает обеспокоенность в Конгрессе тем, насколько быстро Министерство обороны США тратит передовые системы вооружений, включая дальнобойные высокоточные боеприпасы. США и их союзники также тратят значительное количество боеприпасов для систем ПВО.

Источники в Конгрессе сообщили изданию, что из-за продолжающейся войны администрации, вероятно, вскоре придется обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании для производства большего количества боеприпасов.

Больше всего, более 1 млрд долларов ежедневно, тратят Объединенные Арабские Эмираты. Отток туристов, простой аэропортов и отелей стоят государству миллионы долларов ежеминутно.

Сколько стоит один день американо-иранской войны
Сколько стоит один день американо-иранской войны. Графика: Новини.LIVE

Сколько ОАЭ тратят на защиту от иранских атак

Объединенные Арабские Эмираты, по данным специалистов интернет-проекта Business Bulls, успешно отбили почти каждую иранскую атаку на свои территории. На момент подсчетов Иран выпустил по ОАЭ:

  • 174 баллистических ракеты (161 уничтожена);
  • 8 крылатых ракет (все уничтожены);
  • 689 дронов (645 сбиты).

Стоимость иранских баллистических ракет суммарно составляет около 300 млн долларов (1-2 млн долл. за ракету). ОАЭ на оборону от них потратили около 1,8 млрд долларов (10-12 млн долл. на каждый перехватчик).

Отражение крылатых ракет обошлось Эмиратам в 36 млн долл. (4-5 млн долл. за перехватчик). Иран при этом потратил около 1,6 млн долл. (~200 тысяч долл. за ракету).

Борьба с дронами стоила ОАЭ около 644 млн долл., тогда как Иран потратил на изготовление запущенных БПЛА почти в 30 раз меньше — 24 млн долл. (по 20-50 тыс.долларов на дрон).

Ранее мы рассказывали, что получит Украина в обмен на помощь Ближнему Востоку. В частности, поднимается вопрос о дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Также узнавайте, как американо-иранская война повлияет на экономику Украины. Последствия будут зависеть от того, как долго будут продолжаться боевые действия.

Ваша пробная версия Premium закончилась

США Иран деньги Ближний Восток
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации