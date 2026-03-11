Война между США и Ираном — какой стране вооруженный конфликт обходится дороже всего

Сколько стоит один день войны между США и Ираном. Фото: LSM, Википедия. Коллаж: Новини.LIVE

Война между США и Ираном, которая продолжается уже вторую неделю, затронула также и другие государства. Для всех участников конфликта это не просто вооруженное противостояние, но и серьезные финансовые потери.

Новини.LIVE рассказывают, во сколько обходится странам один день американо-иранской войны.

Реклама

Читайте также:

Какая страна теряет больше всего из-за американо-иранской войны

Специалисты медиакомпании Business Bulls подсчитали, что Иран тратит ежесуточно на войну 30-80 млн долларов, используя в основном недорогие беспилотники, чтобы заставить противников стратегически исчерпать дорогую оборону.

Израиль за день конфликта теряет в среднем 200 млн долларов, перехватывая иранские ракеты стоимостью до 4 млн долларов каждая. Оборона сейчас "съедает" 8,8% ВВП страны.

США война обходится в 850 млн долларов ежедневно, а медленное пополнение ракет делает доступные боеприпасы большей проблемой, чем финансирование.

По данным CNN, американские военные использовали боеприпасов на сумму более 5 миллиардов долларов за первые два дня войны против Ирана.

Эта сумма усиливает обеспокоенность в Конгрессе тем, насколько быстро Министерство обороны США тратит передовые системы вооружений, включая дальнобойные высокоточные боеприпасы. США и их союзники также тратят значительное количество боеприпасов для систем ПВО.

Источники в Конгрессе сообщили изданию, что из-за продолжающейся войны администрации, вероятно, вскоре придется обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании для производства большего количества боеприпасов.

Больше всего, более 1 млрд долларов ежедневно, тратят Объединенные Арабские Эмираты. Отток туристов, простой аэропортов и отелей стоят государству миллионы долларов ежеминутно.

Сколько стоит один день американо-иранской войны. Графика: Новини.LIVE

Сколько ОАЭ тратят на защиту от иранских атак

Объединенные Арабские Эмираты, по данным специалистов интернет-проекта Business Bulls, успешно отбили почти каждую иранскую атаку на свои территории. На момент подсчетов Иран выпустил по ОАЭ:

174 баллистических ракеты (161 уничтожена);

8 крылатых ракет (все уничтожены);

689 дронов (645 сбиты).

Стоимость иранских баллистических ракет суммарно составляет около 300 млн долларов (1-2 млн долл. за ракету). ОАЭ на оборону от них потратили около 1,8 млрд долларов (10-12 млн долл. на каждый перехватчик).

Отражение крылатых ракет обошлось Эмиратам в 36 млн долл. (4-5 млн долл. за перехватчик). Иран при этом потратил около 1,6 млн долл. (~200 тысяч долл. за ракету).

Борьба с дронами стоила ОАЭ около 644 млн долл., тогда как Иран потратил на изготовление запущенных БПЛА почти в 30 раз меньше — 24 млн долл. (по 20-50 тыс.долларов на дрон).

Ранее мы рассказывали, что получит Украина в обмен на помощь Ближнему Востоку. В частности, поднимается вопрос о дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Также узнавайте, как американо-иранская война повлияет на экономику Украины. Последствия будут зависеть от того, как долго будут продолжаться боевые действия.