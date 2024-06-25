Экономическое бронирование грозит резким ростом цен в Украине — причины

Работник супермаркета. Фото: radiotrek.rv.ua

В Украине продолжается обсуждение вопроса введения экономического бронирования, что будет предоставлять возможность для бизнеса "бронировать" сотрудников от мобилизации за определенную сумму денег. Такой подход может существенно отразиться на ценах на товары и услуги.

Об этом рассказали эксперты в комментарии для издания Telegraf.

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Как экономичное бронирование повлияет на цены

Так, по словам экономиста Алексея Куща, внедрение экономического бронирования может привести к:

Росту цен на продукты питания на 5-7%. Так, предприятия пищевой промышленности и торговли могут компенсировать дополнительные затраты.

Повышению цен на одежду на 25%. Также расходы для швейных предприятий и магазинов одежды переведут на конечную стоимость товаров.

Возможен также рост цен на услуги ресторанов. Заведения также будут вынуждены платить за бронирование своих работников и закладывать дополнительные расходы в конечную цену услуг. Это в итоге ударит по кошелькам украинцев.

"Оно не подходит бизнесу с большой долей зарплатного фонда в структуре себестоимости. Речь идет прежде всего об услугах — ресторанах, гостиницах, сфере торговли. Доля расходов на персонал там достигает 50%. Также велика она в трудоемких производствах, например, легпроме — до 40%, зато в машиностроении оплата персонала — только до 20% от себестоимости, львиная доля там — материальные затраты. В металлургии процент еще ниже — всего 5%, в агросекторе — до 10%", — подчеркнул эксперт.

Введение экономического бронирования

В Украине вскоре могут ввести экономическое бронирование, когда наемным работникам и физлицам-предпринимателям будут предоставлять отсрочку от мобилизации за уплату денег в бюджет. Стоимость бронирования еще обсуждается — может быть от 20 тыс. до 35 тыс. гривен в месяц за каждого работника.

В частности, что касается платного бронирования ФЛП и наемных работников, то нужно будет подтвердить доходы в сумме не меньше, чем три взноса за бронирование. То есть, если взнос составит 20 тысяч, то ФЛП нужно иметь доход 60 тыс. в месяц, а если 35 тысяч — 105 тыс. гривен. Также предпринимателям нужно будет подтверждать факт осуществления хозяйственной деятельности за предыдущий год.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению эксперта Олега Пендзина, стоимость хлеба в Украине будет оставаться стабильной. Однако другие важные продукты могут подорожать.

Также мы сообщали, что в НБУ прогнозируют ускорение роста инфляции в Украине. Это, в частности, станет результатом повышения тарифов на электроэнергию с июня 2024 года.