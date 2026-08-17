Единовременная выплата пострадавшим от взрывов: суммы и условия

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Для украинцев, получивших травмы в результате взрыва опасного предмета и в связи с чем им была установлена инвалидность, государство предусматривает единовременную денежную компенсацию. Она также предоставляется детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет. В 2026 году такая выплата может составлять от 7 785 до 12 975 гривен и зависит от группы инвалидности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на выплату

Компенсацию могут получить:

люди с инвалидностью, если она установлена вследствие ущерба здоровью, причиненного взрывоопасными предметами на территории Украины;

дети с инвалидностью до 18 лет при тех же обстоятельствах.

Для взрослых связь инвалидности с полученными повреждениями подтверждается соответствующим медицинским документом. Для детей требуется заключение врачебно-консультативной комиссии.

Сколько выплачивают в 2026 году

Компенсация рассчитывается в кратном размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, по состоянию на 1 января соответствующего года.

В 2026 году суммы следующие:

I группа инвалидности — 12 975 гривен;

II группа — 10 380 гривен;

III группа — 7 785 гривен;

ребенок с инвалидностью подгруппы А до 18 лет — 12 975 гривен;

ребенок с инвалидностью до 18 лет — 10 380 гривен.

Выплата является единовременной. Если впоследствии группа инвалидности изменится, уже назначенную компенсацию не пересчитывают.

Срок подачи заявления

Заявление необходимо подать не позднее чем через 60 календарных месяцев после того, как была установлена связь инвалидности с повреждениями, вызванными взрывоопасным предметом. То есть обращаться за выплатой следует после того, как такая связь официально подтверждена соответствующим медицинским заключением.

Куда подавать заявление

Обратиться можно:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через ЦНАП;

через уполномоченное лицо органа местного самоуправления;

по почте в Пенсионный фонд;

онлайн — через веб-портал или мобильное приложение ПФУ, а также через портал "Дія", если такая техническая возможность доступна.

Подать документы может сам пострадавший или его законный представитель.

Какие документы необходимы

К заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.

Для детей также могут потребоваться документы, подтверждающие полномочия законного представителя, в частности решение об установлении опеки или попечительства. Медицинские документы, подтверждающие группу и причину инвалидности, могут быть получены Пенсионным фондом посредством электронного взаимодействия с соответствующими реестрами, если они уже имеются в системе.

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