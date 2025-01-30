Е-гривна в Украине — как будут происходить финансовые операции

Человек рассчитывается банковской карточкой. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины планирует разрешить украинцам использовать е-гривну для осуществления различных финансовых операций. Ограничений по расчетам цифровой валютой не будет.

Об этом в колонке для издания "Украинская правда" написал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

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Где украинцы смогут использовать е-гривну

Как пояснил Шабан, пользователи в Украине будут использовать е-гривну во время всех платежных операций. Например:

физическое лицо будет переводить деньги другому физ-лицу (также будут доступны переводы между кошельками пользователей);

оплачивать товары и услуги;

выполнять платежи в пользу государства;

осуществлять благотворительные платежи;

будут получать зарплату и другие доходы, включая социальные выплаты.

Исчезнет ли в Украине наличная гривна

Ранее заместитель главы НБУ рассказал, что цифровые средства в нашем государстве будут существовать на уровне с наличной гривной. Но украинцы получат возможность рассчитываться за любые финансовые операции как наличными, так и е-гривной.

При этом Шабан считает, что полностью запретить оборот наличных средств в Украине в условиях полномасштабной войны невозможно.

Напомним, что с 1 февраля февраля ряд украинских банков введет лимиты на карточные переводы. Ограничения будут действовать для украинцев, которые не смогут документально подтвердить происхождение своих доходов.

Также мы рассказывали, что Нацбанк 23 января пересмотрел показатель учетной ставки. Сейчас он составляет 14,5% годовых.