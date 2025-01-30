Е-гривня в Україні — як відбуватимуться фінансові операції

Людина розраховується банківською карткою. Фото: УНІАН

Національний банк України планує дозволити українцям використовувати е-гривню для здійснення різноманітних фінансових операцй. Обмежень щодо розрахунків цифровою валютою не буде.

Про це у колонці для видання "Українська правда" написав заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

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Де українці зможуть використовувати е-гривню

Як пояснив Шабан, користувачі в Україні використовуватимуть е-гривню під час усіх платіжних операцій. Наприклад:

фізична особа переказуватиме гроші іншій фіз-особ (також будуть доступні перекази між гаманцями користувачів);

оплачуватимуть товари та послуги;

виконуватимуть платежі на користь держави;

здійснюватимуть благодійні платежі;

отримуватимуть зарплату та інші доходи, включаючи соціальні виплати.

Чи зникне в Україні готівкова гривня

Раніше заступник голови НБУ розповів, що цифрові кошти в нашій державі існуватимуть на рівні готівковою гривнею. Але українці отримають можливість розраховуватися за любі фінансові операції як готівкою, так і е-гривнею.

При цьому Шабан вважає, що повністю заборонити обіг готівкових коштів в Україні в умовах повномасштабної війни неможливо.

Нагадаємо, що з 1 лютого лютого низка українських банків запровадить ліміти на карткові перекази. Обмеження діятимуть для українців, які не зможуть документально підтвердити походдження своїх доходів.

Також ми розповідали, що Нацбанк 23 січня переглянув показник облікової ставки. Наразі він становить 14,5% річних.