Кто в Украине может получать две пенсии одновременно — детали

Две пенсии сразу — кто может получать социальные и пенсионные выплаты
В Украине существует категория пенсионеров, имеющих право на получение двух пенсий одновременно. В частности, лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию по инвалидности и выплаты по случаю потери кормильца. Это создает дополнительную финансовую поддержку для таких лиц, помогая улучшить их материальное положение.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Кто имеет право на две выплаты
В 2024 году лица с инвалидностью с детства имеют право на государственную помощь, размер которой определяется в зависимости от группы инвалидности. Согласно действующим нормам:
- Для лиц с инвалидностью с детства I группы размер пособия составляет 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, равную 2 361 гривен.
- Для лиц с инвалидностью с детства II группы — 80% прожиточного минимума, или 1 888,8 гривны.
- Для лиц с инвалидностью с детства III группы — 60% прожиточного минимума, что составляет 1 416,6 гривны.
- Для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет помощь составляет 70% прожиточного минимума, то есть 1652,7 гривны.
Это регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".
Такие лица могут получать пенсию по потере кормильца дополнительно к выплатам по инвалидности, при условии, что удерживающее их лицо умерло, и они считаются нетрудоспособными.
К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью, достигли возраста 65 лет или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;
- Дети младше 18 лет или старше, если стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;
- Обучающиеся дети до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
- Дети-сироты до 23 лет;
- Муж (жена), родитель, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до 8 лет.
Что еще нужно знать
Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью в октябре 2024 года. Речь идет о минимальных размерах выплат.
Мы также писали, что украинцы, работающие за границей, могут зачислять заграничный стаж работы к пенсии. Однако такая возможность имеют те лица, которые работали в странах, подписывавших с Украиной международный договор о пенсионном обеспечении.
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