Кто в Украине может получать две пенсии одновременно — детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине существует категория пенсионеров, имеющих право на получение двух пенсий одновременно. В частности, лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию по инвалидности и выплаты по случаю потери кормильца. Это создает дополнительную финансовую поддержку для таких лиц, помогая улучшить их материальное положение.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Кто имеет право на две выплаты

В 2024 году лица с инвалидностью с детства имеют право на государственную помощь, размер которой определяется в зависимости от группы инвалидности. Согласно действующим нормам:

Для лиц с инвалидностью с детства I группы размер пособия составляет 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, равную 2 361 гривен.

Для лиц с инвалидностью с детства II группы — 80% прожиточного минимума, или 1 888,8 гривны.

Для лиц с инвалидностью с детства III группы — 60% прожиточного минимума, что составляет 1 416,6 гривны.

Для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет помощь составляет 70% прожиточного минимума, то есть 1652,7 гривны.

Это регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Такие лица могут получать пенсию по потере кормильца дополнительно к выплатам по инвалидности, при условии, что удерживающее их лицо умерло, и они считаются нетрудоспособными.

К нетрудоспособным членам семьи относятся:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью, достигли возраста 65 лет или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

Дети младше 18 лет или старше, если стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

Обучающиеся дети до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

Дети-сироты до 23 лет;

Муж (жена), родитель, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до 8 лет.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью в октябре 2024 года. Речь идет о минимальных размерах выплат.

Мы также писали, что украинцы, работающие за границей, могут зачислять заграничный стаж работы к пенсии. Однако такая возможность имеют те лица, которые работали в странах, подписывавших с Украиной международный договор о пенсионном обеспечении.