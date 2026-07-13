Два вида выплат от Каритас: кому предусмотрены 12 300 грн

Женщина с бумагами за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Представительство религиозной миссии "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине открыло регистрацию на получение финансовой помощи для жителей одной из прифронтовых областей. В рамках программы предусмотрено оформление двух видов выплат в зависимости от жизненных обстоятельств, вызванных войной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Кому и где доступна помощь от Каритас летом

Как отмечается, "Каритас-Спес" открыл регистрацию на два вида выплат в Павлограде Днепропетровской области.

В частности, предусмотрена денежная помощь в размере 12 300 грн для тяжело раненых в результате боевых действий. Для получения такой выплаты необходимо обратиться за помощью к врачу (открыть больничный) или получить консультационное заключение о полученных травмах в течение первого дня с момента ранения.

С момента получения травм до момента регистрации на выплаты должно пройти не более 45 дней. Согласно правилам, помощь будет предоставлена только пострадавшему человеку. Также средства будут выделены в случае потери одного из членов семьи в результате боевых действий.

Еще один вид денежной помощи от "Каритас-Спес" предусмотрен для людей, которые были вынуждены эвакуироваться из своих домов в течение последних 45 дней.

Как зарегистрироваться и какие документы необходимы

При оформлении денежной помощи в размере 12 300 грн для тяжело раненых в результате боевых действий необходимо будет иметь следующие подтверждающие документы:

выписка из протокола полиции о происшествии / выписка из единого реестра досудебных расследований;

лист нетрудоспособности/больничный лист, подтверждающий пребывание на лечении не менее пяти дней;

направление на лечение из медицинской амбулаторной карты (для возможных обследований после ранения);

паспорт, идентификационный код.

В случае потери одного из членов семьи в результате боевых действий необходимо будет иметь подтверждающие документы:

свидетельство о смерти;

справку о причине смерти;

выписка из полицейского протокола о происшествии.

Для получения помощи тем, кто был вынужден эвакуироваться из своих домов в течение последних 45 дней, необходимо иметь следующие документы:

регистрационные записи в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора или коллективных центрах;

списки/документы, предоставленные гуманитарными организациями, общественными организациями и волонтерами, осуществляющими эвакуацию;

транспортные квитанции, билеты;

справка о статусе переселенца сроком до 45 дней (с пропиской в местах обязательной/добровольной эвакуации);

другие регистрационные документы, выданные местными органами власти;

документы, подтверждающие место постоянного проживания;

паспорт, налоговый код;

реквизиты банка (счет в формате IBAN).

По вопросам оформления денежной помощи следует обращаться на горячую линию:

Каритас-Спес Украина — 0 800 300 344;

Каритас-Спес Павлоград — 067-408-79-69.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в июле в одной из областей граждане смогут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. В рамках этой программы будет выплачено до 42 000 грн на сельское хозяйство. В частности, на такую помощь смогут претендовать семьи, в которых есть пожилые люди.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, кто может получить финансовую помощь в размере 2 600 долларов летом. Речь идет о реализации программы поддержки микробизнеса от организации «Mercy Corps». Она призвана поддержать самозанятость во время войны и развитие малого предпринимательства в областях, пострадавших от войны.