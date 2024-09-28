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Очень дешево — товары из Temu, за которые в Украине дерут три шкуры

28 сентября 2024 06:04
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Заказ на Тему - цены на китайском сайте
Украшения из Temu. Фото: скриншот
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Новый китайский сайт Temu быстро создал конкуренцию всем известному AliExpress и стал любимцем среди украинцев. Бесплатная доставка и товары за копейки сначала настораживали, но несколько удачных заказов и клиент на крючке. Цены на некоторые товары очень впечатляют, ведь они, по меньшей мере, втрое дешевле, чем эти же вещи в украинских онлайн-магазинах.

Какая разница в цене на популярные товары — в материале Новини.LIVE.

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Заказ из Temu

На сайте Temu можно заказать все — одежду, обувь, канцелярию, украшения, технику, кухонные принадлежности. Словом, все для дома, гардероба, гаража, для искусства или спорта. В течение месяца, а обычно через две недели, посылка доезжает в Украину. И, что приятно, доставка бесплатная.

Этим, скорее всего, пользуются малые предприниматели, которые, заказывая товар на китайском сайте, продают его дороже уже в украинских онлайн-магазинах. И это очень заметно на бьюти-индустрии для женщин.

Популярные товары на Temu стоят по меньшей мере втрое дешевле, чем в Украине. К примеру, украшения для волос и ювелирные украшения.

украшения
Женское украшение в форме сердца — цена на Temu. Фото: скриншот
украшения
Женское украшение в форме сердца — цена на Розетке. Фото: скриншот

Одно из самых популярных украшений этого сезона — заколка краб для волос в виде бабочки. Раньше ее продавали только в дорогих салонах и она была очень дорогой, а уже летом 2024 из-за популярности ее начали продавать и носить все. Однако в Украине ее не найдешь дешевле, чем 150 грн. А вот на Temu иногда можно приобрести и по 20 грн. К тому же абсолютно идентичный товар.

метелик
Заколка-краб для волос в виде бабочки на Temu. Фото: скриншот
метлышка
Заколка-краб для волос в виде бабочки на Розетке. Фото: скриншот

Товары для дома

Есть категории товаров на китайских сайтах, наиболее интересующих пользователей женской аудитории. И одна из них — товары для дома. Это и текстиль, и уход, и декор. И здесь на Temu снова шокирующие цены и разнообразие товаров. Опять же в разы дешевле, чем покупать в Украине. Например, тапочки в одном стиле на Temu стоят 178 грн, а в Украине — 700 грн.

тапочки для дома
Домашние пушистые тапочки на Temu. Фото: скриншот
тапочки для дома
Домашние пушистые тапочки на Розетке. Фото: скриншот

Конечно, следует учитывать и производителя, и качество. Чтобы попасть на хороший товар на Temu, стоит смотреть не только описание товара, но и комментарии. Многие пользователи оставляют отзыв с фото и вы можете увидеть, как действительно выглядит товар.

постельное белье купить
Постельное белье в сердечках. Фото: скриншот
постельное белье купить
Цена на постельный набор в сердечках. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время, некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.

Кроме того, шли дискуссии о налогообложении посылок из-за границы. Предлагалось отменить возможность ввоза без уплаты НДС товаров стоимостью более 150 евро и ввести налог на все посылки. Однако такое решение пока не приняли.

Китай товары цены посылки украшения

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