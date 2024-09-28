Замовлення з Тему - ціни на китайському сайті

Прикраси з Temu. Фото: скриншот

Новий китайський сайт Temu швидко створив конкуренцію всім відомому AliExpress і став улюбленцем серед українців. Безкоштовна доставка та товари за копійки спершу насторожували, але кілька вдалих замовлень і клієнт на гачку. Ціни на деякі товари дуже вражають, адже вони щонайменше втричі дешевші, ніж ці самі речі в українських онлайн-магазинах.

Яка різниця в ціні на популярні товари — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Замовлення з Temu

На сайті Temu можливо замовити все — одяг, взуття, канцелярію, прикраси, техніку, кухонне приладдя. Словом, все для дому, гардеробу, гаража, для мистецтва чи спорту. Протягом місяця, а зазвичай за два тижні, посилка доїжджає в Україну. І, що приємно, доставка безкоштовна.

Цим, найімовірніше, користуються малі підприємці, які, замовляючи товар на китайському сайті, продають його дорожче вже в українських онлайн-магазинах. І це дуже помітно на б'юті-індустрії для жінок.

Популярні товари на Temu коштують щонайменше втричі дешевше, ніж в Україні. Наприклад, прикраси для волосся та ювелірні прикраси.

Жіноча прикраса у формі серця — ціна на Temu. Фото: скриншот

Жіноча прикраса у формі серця — ціна на Розетці. Фото: скриншот

Одна з найпопулярніших прикрас цього сезону — заколка краб для волосся у вигляді метелика. Раніше її продавали лише у дорогих салонах і вона була дуже дорогою, а вже влітку 2024 року через популярність її почали продавати і носити всі. Однак, в Україні її не знайдеш дешевше, ніж 150 грн. А от на Temu інколи можна придбати і за 20 грн. До того ж, абсолютно ідентичний товар.

Заколка-краб для волосся у вигляді метелика на Temu. Фото: скриншот

Заколка-краб для волосся у вигляді метелика на Розетці. Фото: скриншот

Товари для дому

Є категорії товарів на китайських сайтах, які найбільше цікавлять користувачів жіночої аудиторії. І одна з них — товари для дому. Це і текстиль, і догляд, і декор. І тут на Temu знову шокуючі ціни і різноманіття товарів. Знову ж таки, в рази дешевше, ніж купувати в Україні. Наприклад, хатні капці в одному стилі на Temu коштують 178 грн, а в Україні — 700 грн.

Домашні пухнасті капці на Temu. Фото: скриншот

Домашні пухнасті капці на Розетці. Фото: скриншот

Звісно, варто враховувати і виробника, і якість. Щоб потрапити на хороший товар на Temu варто дивитися не лише опис товару, а і коментарі. Багато користувачів залишають відгук з фото і ви можете побачити, який насправді вигляд має товар.

Постільна білизна в сердечках. Фото: скриншот

Ціна на постільний набір в сердечках. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Водночас деякі громадяни будуть звільнені від сплати цього податку.

Окрім того, точилися дискусії щодо оподаткування посилок з-за кордону. Пропонувалося скасувати можливість ввезення без сплати ПДВ товарів вартістю понад 150 євро і запровадити податок на всі посилки. Однак, таке рішення поки не ухвалили.