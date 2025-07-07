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Главная Финансы ДТЭК и счета за свет — что надо знать об электросчетчике

ДТЭК и счета за свет — что надо знать об электросчетчике

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 13:35
ДТЭК объяснил, почему суммы за потребленный свет могут быть слишком большими — детали
Человек смотрит на электросчетчик. Фото: УНИАН

У многих потребителей электроэнергии в Украине иногда возникают вопросы относительно работы электросчетчика в их квартирах. Особенно, если сумма в платежках за свет слишком велика, а собственники жилья убеждены, что не могли пользоваться электроэнергией так много.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам, если счетчик за свет работает неправильно.

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Как заказать проверку счетчика

Если у вас возникли сомнения относительно показаний на электросчетчике, тогда можно провести проверку устройства. Заказать эту услугу, как рассказали в ДТЭК "Киевские Электросети", можно онлайн.

В компании объяснили, что для этого нужно:

  • отключить все электроприборы в квартире или доме и проверить, работает ли счетчик. Если да — устройство будет продолжать считать кВт-часы (диск будет вращаться или будут меняться показатели на экране);
  • если счетчик работает, потребителю нужно на сайте выбрать раздел "Услуги по счетчику" и заказать экспертизу счетчика. На период проведения экспертизы мы временно установим другой прибор учета электроэнергии.

"После получения заявки мы сформируем счет в зависимости от характеристик вашей электроустановки", — рассказали энергетики.

Напомним, что в Международном валютном фонде советуют украинской власти изменить подход к формированию тарифов на коммунальные услуги. Это позволит сделать энергетическую систему финансово стабильной.

Также мы рассказывали, что в Украине по-новому будут проверять получателей льгот на оплату коммунальных услуг. Все ради усовершенствования соответствующего законодательства.

коммунальные услуги электроэнергия деньги счетчики свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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