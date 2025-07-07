ДТЕК пояснив, чому суми за спожите світло можуть бути завеликими — деталі

Людина дивиться на електролічильник. Фото: УНІАН

У багатьох споживачів електроенергії в Україні іноді виникають питання щодо роботи електролічильника у їхніх кватирах. Особливо, якщо сума у платіжках за світло є надто великою, а мешканці житла переконані, що не могли користуватися електроенергією так багато.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити українцям, якщо лічильник за світло працює неправильно.

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Як замовити перевірку лічильника

Якщо у вас виникли сумніви щодо показань на електролічильнику, тоді можна провести перевірку пристрою. Замовити цю послугу, як розповіли у ДТЕК "Київські Електромережі", можна онлайн.

У компанії пояснили, що для цього потрібно:

відключити усі електроприлади у квартирі чи будинку та перевірити, чи працює лічильник. Якщо так — пристрій продовжуватиме рахувати кВт-години (диск обертатиметься або змінюватимуться показники на екрані);

якщо лічильник працює, споживачу потрібно на сайті обрати розділ "Послуги по лічильнику" і замовити експертизу лічильника. На період проведення експертизи ми тимчасово встановимо інший прилад обліку електроенергії.

"Після отримання заявки ми сформуємо рахунок залежно від характеристик вашої електроустановки", — розповіли енергетики.

Нагадаємо, що у Міжнародному валютному фонді радять українській владі змінити підхід до формування тарифів на комунальні послуги. Це дозволить зробити енергетичну систему фінансово стабільною.

Також ми розповідали, що в Україні по-новому перевірятимуть отримувачів пільг на оплату комунальних послуг. Усе заради удосконалення відповідного законодавства.