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Головна Фінанси ДТЕК і рахунки за світло — що треба знати про електролічильник

ДТЕК і рахунки за світло — що треба знати про електролічильник

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 13:35
ДТЕК пояснив, чому суми за спожите світло можуть бути завеликими — деталі
Людина дивиться на електролічильник. Фото: УНІАН

У багатьох споживачів електроенергії в Україні іноді виникають питання щодо роботи електролічильника у їхніх кватирах. Особливо, якщо сума у платіжках за світло є надто великою, а мешканці житла переконані, що не могли користуватися електроенергією так багато.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити українцям, якщо лічильник за світло працює неправильно. 

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Як замовити перевірку лічильника

Якщо у вас виникли сумніви щодо показань на електролічильнику, тоді можна провести перевірку пристрою. Замовити цю послугу, як розповіли у ДТЕК "Київські Електромережі", можна онлайн.

У компанії пояснили, що для цього потрібно: 

  • відключити усі електроприлади у квартирі чи будинку та перевірити, чи працює лічильник. Якщо так — пристрій продовжуватиме рахувати кВт-години (диск обертатиметься або змінюватимуться показники на екрані); 
  • якщо лічильник працює, споживачу потрібно на сайті обрати розділ "Послуги по лічильнику" і замовити експертизу лічильника. На період проведення експертизи ми тимчасово встановимо інший прилад обліку електроенергії. 

"Після отримання заявки ми сформуємо рахунок залежно від характеристик вашої електроустановки", — розповіли енергетики.

Нагадаємо, що у Міжнародному валютному фонді радять українській владі змінити підхід до формування тарифів на комунальні послуги. Це дозволить зробити енергетичну систему фінансово стабільною. 

Також ми розповідали, що в Україні по-новому перевірятимуть отримувачів пільг на оплату комунальних послуг. Усе заради удосконалення відповідного законодавства. 

комунальні послуги електроенергія гроші лічильники світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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