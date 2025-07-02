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Главная Финансы ДТЭК и показания за свет — чего нельзя нарушать квартирантам

ДТЭК и показания за свет — чего нельзя нарушать квартирантам

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 16:34
ДТЭК обратился к украинцам, которые сдают или арендуют жилье — о чем напомнили в компании
Деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что нужно знать Как передать данные счетчика света

Когда украинцы сдают в аренду жилье, то многих из них волнует вопрос: будут ли квартиранты исправно платить за коммунальные услуги. В этом есть свои нюансы ведь, например, цена за свет зависит от того, вовремя ли были переданы показания электросчетчика.

Об этом рассказали в пресс-службе компании ДТЭК "Киевские региональные электросети".

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Что нужно знать

Показания счетчика энергетикам нужно предоставлять в последние два дня текущего месяца и первые три дня нового.

"Тогда вы избежите некорректных начислений и соответственно неожиданных сумм за свет в платежках", — говорится в сообщении.

Это условие касается как квартирантов, так и тех, кто сдает в аренду собственную квартиру или дом. Если в квартире длительное время никого не было, а владелец ежемесячно присылал одни и те же показания — это означает, что электроэнергией в квартире пользовались мало, поэтому в платежке будет небольшая сумма.

Но когда там начнут жить арендаторы и перестанут присылать показания электросчетчика, то они будут платить за среднесуточное потребление. Но в случае, если контролер-энергетик снимет фактические показания счетчика с табло и предоставит эти данные компании, то при перерасчете может оказаться, что среднее потребление электроэнергии "отстает" от реального.

"В итоге арендатор получит квитанцию за свет с большой суммой, которую он не ожидал. Если ее не оплатить, это приведет к задолженности, также возникнет риск отключения света", — пояснили в компании.

Как передать данные счетчика света

Украинцы могут выбирать один из пяти способов для передачи показателей электросчетчика. Так, это можно сделать:

  • в приложении Приват 24;
  • позвонив в колл-центр ОСР;
  • в личном кабинете на сайте ДТЭК;
  • через компанию Yasno, указав номер счета и данные счетчика;
  • воспользовавшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

Напомним, с 1 июля 2025 года номинальное напряжение в Украине составляет 230 вольт. Это нововведение должно положительно повлиять на качество электроснабжения. Узнавайте также, по каким тарифам украинцы будут платить за электроэнергию в июле.

электроэнергия жилье аренда ДТЭК свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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