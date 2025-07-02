Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКЛьвівLifeПолітикаМетеоАвтоТехнологіїСвятаФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ДТЕК і покази за світло — що не можна порушувати квартирантам

ДТЕК і покази за світло — що не можна порушувати квартирантам

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 16:34
ДТЕК звернувся до українців, які здають чи орендують житло — про що нагадали в компанії
Гроші та квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що потрібно знати Як передати дані лічильника світла

Коли українці здають в оренду житло, то багатьох з них хвилює питання: чи будуть квартиранти справно платити за комунальні послуги. У цьому є свої нюанси адже, наприклад, ціна за світло залежить від того, чи вчасно були передані покази електролічильника. 

Про це розповіли у пресслужбі компанії ДТЕК "Київські регіональні електромережі". 

Реклама
Читайте також:

Що потрібно знати 

Покази лічильника енергетикам потрібно надавати  в останні два дні поточного місяця і перші три дні нового

"Тоді ви уникнете некоректних нарахувань і відповідно неочікуваних сум за світло у платіжках", — йдеться у повідомленні. 

Ця умова стосується як квартирантів, так і тих, хто здає в оренду власну квартиру чи будинок. Якщо у помешканні тривалий час нікого не було, а власник щомісяця надсилав одні й ті самі покази — це означає, що електроенергією у квартирі користувалися мало, тож у платіжці буде невелика сума.  

Та коли там почнуть жити орендарі та перестануть надсилати покази електролічильника, то вони сплачуватимуть  за середньодобове споживання. Але у разі, якщо контролер-енергетик зніме фактичні покази лічильника з табло та надасть дані компанії, то під час перерахунку може виявитися, що середнє споживання електроенергії "відстає" від реального.

"У підсумку орендар отримає квитанцію за світло з великою сумою, на яку він не чекав. Якщо її не сплатити, це призведе до заборгованості, також виникне ризик відключення світла", — пояснили у компанії. 

Як передати дані лічильника світла

Українці можуть обирати один із п'яти способів для передачі показників електролічильника. Так, це можна зробити:

  • у додатку Приват 24;
  • зателефонувавши до кол-центру ОСР;
  • в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;
  • через компанію Yasno, вказавши номер рахунку та дані лічильника;
  • скориставшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року номінальна напруга в Україні становить 230 вольтів. Це нововведення має позитивно вплинути на якість електропостачання. Дізнавайтесь також, за якими тарифами українці сплачуватимуть за електроенергію у липні. 

електроенергія житло оренда ДТЕК світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації