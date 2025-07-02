ДТЕК звернувся до українців, які здають чи орендують житло — про що нагадали в компанії

Гроші та квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Коли українці здають в оренду житло, то багатьох з них хвилює питання: чи будуть квартиранти справно платити за комунальні послуги. У цьому є свої нюанси адже, наприклад, ціна за світло залежить від того, чи вчасно були передані покази електролічильника.

Про це розповіли у пресслужбі компанії ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

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Що потрібно знати

Покази лічильника енергетикам потрібно надавати в останні два дні поточного місяця і перші три дні нового.

"Тоді ви уникнете некоректних нарахувань і відповідно неочікуваних сум за світло у платіжках", — йдеться у повідомленні.

Ця умова стосується як квартирантів, так і тих, хто здає в оренду власну квартиру чи будинок. Якщо у помешканні тривалий час нікого не було, а власник щомісяця надсилав одні й ті самі покази — це означає, що електроенергією у квартирі користувалися мало, тож у платіжці буде невелика сума.

Та коли там почнуть жити орендарі та перестануть надсилати покази електролічильника, то вони сплачуватимуть за середньодобове споживання. Але у разі, якщо контролер-енергетик зніме фактичні покази лічильника з табло та надасть дані компанії, то під час перерахунку може виявитися, що середнє споживання електроенергії "відстає" від реального.

"У підсумку орендар отримає квитанцію за світло з великою сумою, на яку він не чекав. Якщо її не сплатити, це призведе до заборгованості, також виникне ризик відключення світла", — пояснили у компанії.

Як передати дані лічильника світла

Українці можуть обирати один із п'яти способів для передачі показників електролічильника. Так, це можна зробити:

у додатку Приват 24;

зателефонувавши до кол-центру ОСР;

в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;

через компанію Yasno, вказавши номер рахунку та дані лічильника;

скориставшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року номінальна напруга в Україні становить 230 вольтів. Це нововведення має позитивно вплинути на якість електропостачання. Дізнавайтесь також, за якими тарифами українці сплачуватимуть за електроенергію у липні.