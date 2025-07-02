ДТЕК звернувся до українців, які здають чи орендують житло — про що нагадали в компанії

ДТЕК і покази за світло — що не можна порушувати квартирантам
Коли українці здають в оренду житло, то багатьох з них хвилює питання: чи будуть квартиранти справно платити за комунальні послуги. У цьому є свої нюанси адже, наприклад, ціна за світло залежить від того, чи вчасно були передані покази електролічильника.
Про це розповіли у пресслужбі компанії ДТЕК "Київські регіональні електромережі".
Що потрібно знати
Покази лічильника енергетикам потрібно надавати в останні два дні поточного місяця і перші три дні нового.
"Тоді ви уникнете некоректних нарахувань і відповідно неочікуваних сум за світло у платіжках", — йдеться у повідомленні.
Ця умова стосується як квартирантів, так і тих, хто здає в оренду власну квартиру чи будинок. Якщо у помешканні тривалий час нікого не було, а власник щомісяця надсилав одні й ті самі покази — це означає, що електроенергією у квартирі користувалися мало, тож у платіжці буде невелика сума.
Та коли там почнуть жити орендарі та перестануть надсилати покази електролічильника, то вони сплачуватимуть за середньодобове споживання. Але у разі, якщо контролер-енергетик зніме фактичні покази лічильника з табло та надасть дані компанії, то під час перерахунку може виявитися, що середнє споживання електроенергії "відстає" від реального.
"У підсумку орендар отримає квитанцію за світло з великою сумою, на яку він не чекав. Якщо її не сплатити, це призведе до заборгованості, також виникне ризик відключення світла", — пояснили у компанії.
Як передати дані лічильника світла
Українці можуть обирати один із п'яти способів для передачі показників електролічильника. Так, це можна зробити:
- у додатку Приват 24;
- зателефонувавши до кол-центру ОСР;
- в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;
- через компанію Yasno, вказавши номер рахунку та дані лічильника;
- скориставшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року номінальна напруга в Україні становить 230 вольтів. Це нововведення має позитивно вплинути на якість електропостачання. Дізнавайтесь також, за якими тарифами українці сплачуватимуть за електроенергію у липні.
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