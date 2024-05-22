Штрафы и проценты по кредитам — жены мобилизованных получат льготы

Семья украинского военного. Фото: vikna.tv

В Украине новый закон о мобилизации гарантирует ряд льгот для жен мобилизованных военнослужащих. В частности, получат преимущества в обязательствах перед банками.

Об этом информирует издание Sud.ua.

Читайте также:

Новые льготы для жен бойцов

Речь идет об отмене начисления штрафных санкций, пени за невыполнение обязательств, в частности, перед банками, и физлицами. Не будут начислять проценты за пользование кредитами, кроме кредитных соглашений по покупке имущества жилого фонда или транспорта.

Ранее такие льготы имели военные в рамках п. 15 статьи 14 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Теперь, после вступления в силу закона об усилении мобилизации 10449, такие льготы распространятся на жен военнослужащих.

"Их женам (супругам) — штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилому дому, квартире, будущему объекту недвижимости, объекту незавершенного жилищного строительства, имущественным правам на них), и/или автомобилю", — говорится в новом законодательстве.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым военнослужащим на регулярной основе начнут выплачивать единовременную денежную помощь. В частности, речь идет о возмещении расходов защитникам Харьковской области, получившим инвалидность и самостоятельно прошедшим санаторно-курортное лечение.

Также мы писали, что правительство разрешило завещать единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего. Сейчас ее размер составляет 15 млн грн.