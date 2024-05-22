Штрафи та проценти за кредитами — дружини мобілізованих отримають пільги

Родина українського військового. Фото: vikna.tv

В Україні новий закон про мобілізацію гарантує низку пільг для дружин мобілізованих військовослужбовців. Зокрема, отримають переваги у зобов'язаннях перед банками.

Про це інформує видання Sud.ua.

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Йдеться про скасування нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов'язань, зокрема перед банками, та фізособами. Не будуть нараховувати відсотки за користування кредитами, крім кредитних угод щодо купівлі майна житлового фонду чи транспорту.

Раніше такі пільги мали військові в рамках п. 15 статті 14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Тепер, після набуття чинності закону про посилення мобілізації 10449, такі пільги поширяться на дружин військовослужбовців.

"Їх дружинам (чоловікам) — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля", — йдеться в новому законодавстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким військовослужбовцям не регулярній основі почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу. Зокрема, йдеться про відшкодування витрат захисникам Харківської області, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування.

Також ми писали, що уряд дозволив заповідати одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця. Зараз її розмір становить 15 млн грн.