Подключить второй номер Киевстар, lifecell или Vodafone — сколько надо заплатить

Вторая SIM в Киевстаре, lifecell и Vodafone — сколько стоит
Раньше украинцы, которым из-за работы приходилось много общаться по телефону, покупали себе сразу два мобильных устройства. Однако с развитием технологий такая потребность исчезла, поскольку современные смартфоны могут работать с двумя SIM-картами одновременно.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцам купить дополнительную SIM-карту и какие цены предлагают мобильные операторы.
Как купить новый номер Vodafone
Абоненты мобильного оператора могут сделать это в приложении на своем смартфоне. Для этого нужно:
- открыть приложение My Vodafone;
- нажать "Купить новый номер".
Далее можете выбрать услугу Power SIM за 50 гривен. Карточку доставят бесплатно до выбранного вами почтомата Новой почты.
Когда получите ее и поставите в свой смартфон, тогда сможете выбрать тариф и новый номер телефона.
Второй номер для абонентов Киевстар
Компания предлагает своим клиентам приобрести дополнительную SIM для интернета и исходящих звонков. Подключить карточку можно:
- в любом физическом магазине мобильного оператора;
- онлайн в интернет-магазине.
Как отмечается на сайте Киевстар, одновременно с обеих SIM-карт можно:
- звонить по телефону;
- отправлять SMS;
- сидеть в соцсетях;
- загружать приложения и тому подобное.
Входящие звонки и SMS будут поступать только на ту SIM, которая является активной.
Сколько стоит приобрести второй номер
- плата за пользование — 3 грн/день или 70 грн/4 недели;
- плата за каждую смену состояния — 1 грн.
Новая SIM-карта lifecell — сколько стоит
Получить второй номер могут абоненты, которые обслуживаются на условиях всех индивидуальных тарифных планов. За услугу "Второй номер" украинцам придется заплатить 99 грн, и в дальнейшем оплачивать такую же сумму каждые 4 недели.
Заказать эту услугу можно, если набрать на мобильном *878#.
Напомним, часть абонентов lifecell с мая 2025 года будет платить больше денег за несвоевременное пополнение счета. Известно, для кого из клиентов появится дополнительная оплата.
Также мы рассказывали, что Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают украинцам дешевые услуги. Так граждане могут меньше платить за связь.
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