Подключить второй номер Киевстар, lifecell или Vodafone — сколько надо заплатить

Женщина со смартфоном в руках. Фото: УНИАН

Раньше украинцы, которым из-за работы приходилось много общаться по телефону, покупали себе сразу два мобильных устройства. Однако с развитием технологий такая потребность исчезла, поскольку современные смартфоны могут работать с двумя SIM-картами одновременно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцам купить дополнительную SIM-карту и какие цены предлагают мобильные операторы.

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Как купить новый номер Vodafone

Абоненты мобильного оператора могут сделать это в приложении на своем смартфоне. Для этого нужно:

открыть приложение My Vodafone;

нажать "Купить новый номер".

Далее можете выбрать услугу Power SIM за 50 гривен. Карточку доставят бесплатно до выбранного вами почтомата Новой почты.

Когда получите ее и поставите в свой смартфон, тогда сможете выбрать тариф и новый номер телефона.

Второй номер для абонентов Киевстар

Компания предлагает своим клиентам приобрести дополнительную SIM для интернета и исходящих звонков. Подключить карточку можно:

в любом физическом магазине мобильного оператора;

онлайн в интернет-магазине.

Как отмечается на сайте Киевстар, одновременно с обеих SIM-карт можно:

звонить по телефону;

отправлять SMS;

сидеть в соцсетях;

загружать приложения и тому подобное.

Входящие звонки и SMS будут поступать только на ту SIM, которая является активной.

Сколько стоит приобрести второй номер

плата за пользование — 3 грн/день или 70 грн/4 недели;

плата за каждую смену состояния — 1 грн.

Новая SIM-карта lifecell — сколько стоит

Получить второй номер могут абоненты, которые обслуживаются на условиях всех индивидуальных тарифных планов. За услугу "Второй номер" украинцам придется заплатить 99 грн, и в дальнейшем оплачивать такую же сумму каждые 4 недели.

Заказать эту услугу можно, если набрать на мобильном *878#.

Напомним, часть абонентов lifecell с мая 2025 года будет платить больше денег за несвоевременное пополнение счета. Известно, для кого из клиентов появится дополнительная оплата.

Также мы рассказывали, что Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают украинцам дешевые услуги. Так граждане могут меньше платить за связь.