Дрова для отопления по доступной цене — как украинцам заказать онлайн

Женщина несет дрова. Фото: Freepik

Украинцы, проживающие в сельской местности или переехавшие туда на время проблемной ситуации в энергосфере, могут оформить заказ на приобретение и доставку дров для отопления помещений. Для этого можно воспользоваться государственным интернет-магазином дров для населения "ДроваЄ".

Издание Новини.LIVE рассказывает, кто и как может сделать такой заказ.

Что нужно знать об интернет-магазине "ДроваЄ"

Гражданам, проживающим в сельской местности, доступна более низкая цена на дрова, чем у посредников по государственной программе. Интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ" призван упростить механизм покупки дров в Украине.

Соответствующая возможность позволит обеспечить энергетическую стабильность домохозяйств во время напряженной ситуации на энергорынке в результате военной агрессии РФ против Украины.

Заказать доставку дров могут жители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Согласно условиям программы, каждый гражданин имеет возможность заказать 15 м³ дров за один год.

Как осуществить заказ дров онлайн

Для того, чтобы заказать в интернет-магазине дрова для отопления, необходимо воспользоваться специальным ресурсом и авторизоваться благодаря квалифицированной электронной цифровой подписи (КЭП) или банка.

Получить КЭП можно двумя способами: в органах Государственной налоговой службы или дистанционно, с помощью банковского сервиса (в частности, доступен Монобанк, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Альфа-банк). Для того, что авторизоваться через банк, на портале нужно выбрать из списка свое финучреждение, ввести логин и пароль от интернет-банкинга.

Также нужно:

указать адрес для доставки заказа;

выбрать лесхоз (или лесничество) из предложенного перечня;

тип дров и количество.

После этого поставщик свяжется с заказчиком для уточнения деталей. Затем заказчику станет доступна функция онлайн-оплаты заказа в личном кабинете.

При получении дров нужно будет предоставить документы, удостоверяющие личность и идентификационный код.

