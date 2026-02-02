Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Дрова для отопления — как заказать онлайн по доступной цене

Дрова для отопления — как заказать онлайн по доступной цене

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 08:50
Дрова для отопления по доступной цене — как украинцам заказать онлайн
Женщина несет дрова. Фото: Freepik

Украинцы, проживающие в сельской местности или переехавшие туда на время проблемной ситуации в энергосфере, могут оформить заказ на приобретение и доставку дров для отопления помещений. Для этого можно воспользоваться государственным интернет-магазином дров для населения "ДроваЄ".

Издание Новини.LIVE рассказывает, кто и как может сделать такой заказ.

Читайте также:

Что нужно знать об интернет-магазине "ДроваЄ"

Гражданам, проживающим в сельской местности, доступна более низкая цена на дрова, чем у посредников по государственной программе. Интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ" призван упростить механизм покупки дров в Украине.

Соответствующая возможность позволит обеспечить энергетическую стабильность домохозяйств во время напряженной ситуации на энергорынке в результате военной агрессии РФ против Украины.

Заказать доставку дров могут жители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Согласно условиям программы, каждый гражданин имеет возможность заказать 15 м³ дров за один год.

Как осуществить заказ дров онлайн

Для того, чтобы заказать в интернет-магазине дрова для отопления, необходимо воспользоваться специальным ресурсом и авторизоваться благодаря квалифицированной электронной цифровой подписи (КЭП) или банка.

Получить КЭП можно двумя способами: в органах Государственной налоговой службы или дистанционно, с помощью банковского сервиса (в частности, доступен Монобанк, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Альфа-банк). Для того, что авторизоваться через банк, на портале нужно выбрать из списка свое финучреждение, ввести логин и пароль от интернет-банкинга.

Также нужно:

  • указать адрес для доставки заказа;
  • выбрать лесхоз (или лесничество) из предложенного перечня;
  • тип дров и количество.

После этого поставщик свяжется с заказчиком для уточнения деталей. Затем заказчику станет доступна функция онлайн-оплаты заказа в личном кабинете.

При получении дров нужно будет предоставить документы, удостоверяющие личность и идентификационный код.

Ранее мы писали, что в Газсети рассказали, кто и почему получит третью квитанцию за техническое обслуживание газовых сетей жилых домов. Также известно, сколько стоит дополнительная услуга.

Еще сообщалось, какие будут тарифы на газ, воду и электроснабжение в феврале текущего года. В частности, стоимость воды останется на том же уровне.

деньги теплоснабжение отопление дрова покупка
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
