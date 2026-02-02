Дрова для опалення за доступною ціною — як українцям замовити онлайн

Жінка несе дрова. Фото: Freepik

Українці, які мешкають у сільській місцевості чи переїхали туди на час проблемної ситуації в енергосфері, можуть оформити замовлення на придбання та доставку дров для опалення помешкань. Для цього можна скористатися державним інтернет-магазином дров для населення "ДроваЄ".

Що треба знати про інтернет-магазин "ДроваЄ"

Громадянам, які мешкають у сільській місцевості, доступна нижча ціна на дрова, аніж у посередників за державною програмою. Інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ" покликаний спростити механізм купівлі дров в Україні.

Відповідна можливість дасть змогу забезпечити енергетичну стабільність домогосподарств під час напруженої ситуації на енергоринку внаслідок військової агресії РФ проти України.

Замовити доставку дров можуть жителі Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Згідно з умовами програми, кожен громадянин має можливість замовити 15 м³ дров за один рік.

Як здійснити замовлення дров онлайн

Для того, щоб замовити в інтернет-магазині дрова для опалення, необхідно скористатися спеціальним ресурсом та авторизуватися завдяки кваліфікованому електронному цифровому підпису (КЕП) або банку.

Отримати КЕП можна двома способами: в органах Державної податкової служби або дистанційно, за допомогою банківського сервісу (зокрема, доступний Монобанк, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Альфа-банк). Для того, що авторизуватися через банк, на порталі потрібно обрати зі списку свою фінустанову, ввести логін та пароль від інтернет-банкінгу.

Також потрібно:

вказати адресу для доставки замовлення;

обрати лісгосп (або лісництво) із запропонованого переліку;

тип дров та кількість.

Після цього постачальник зв’яжеться з замовником для уточнення деталей. Потім замовнику стане доступна функція онлайн-оплати замовлення в особистому кабінеті.

Під час отримання дров потрібно буде надати документи, які посвідчують особу та ідентифікаційний код.

