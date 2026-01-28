Видео
Главная Финансы Третья платежка за газ — кто и почему заплатит более 1000 грн

Третья платежка за газ — кто и почему заплатит более 1000 грн

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 08:50
Третья платежка за газ — в Газмереже объяснили, почему некоторые должны заплатить больше
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины" рассказали украинским потребителям, за что именно необходимо платить в третьей квитанции за природный газ. Речь идет о дополнительной платежке за техническое обслуживание газовых сетей жилых домов, стоимость которой зависит от ряда факторов.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы пресс-службы Черниговского городского филиала "Газсети".

Читайте также:

Что стоит знать о техобслуживании сетей домов

Во время обслуживания газовики проверяют герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, испытывают систему на плотность и устраняют утечки газа.

"Обследование сетей — это не формальность. Это конкретные действия, которые значительно снижают риски аварий и помогают нашим потребителям быть в безопасности", — сообщают специалисты.

В компании отметили, что согласно порядку в законе "О жилищно-коммунальных услугах", в оплату за доставку природного газа не входят расходы на ремонты и обслуживание домовых коммуникаций.

Поэтому в отдельный тариф входит обследование, ремонты и модернизация газораспределительной системы, оборудование к вводам в дома. То есть расходы по содержанию коммуникаций отдельно возлагаются на владельцев, совладельцев и управляющих домов.

Какие суммы поступят в третьей платежке

Специалисты, как правило, проводят техническое обслуживание газопроводов общей собственности: газопроводы, расположенные вне квартир, в подъездах и на фасадах домов. После осуществления проверки, общая стоимость обследования пропорционально распределяется между владельцами квартир.

Чем больше квартир, тем меньше протяженность коммуникаций, поэтому дешевле будут стоить работы на одну квартиру. В 2026 году меньше всего проверка общих газопроводов из расчета на одну квартиру стоит около 100 грн.

В домах с малым количеством квартир и широкой системой домовых газопроводов советских времен, стоимость обследования может составлять более 1 тыс. грн.

Однако такая платежка будет поступать только раз в три или пять лет.

В частных домах газовики проверяют газовые приборы, внешние и внутренние газопроводы, поэтому стоимость будет такой же, как и за проверку приборов в многоквартирном доме. Оплачивать должен владелец частного жилья.

Ранее мы сообщали, какими будут тарифы на газ, воду и электроснабжение с 1 февраля 2026 года. В частности, цены на воду останутся на прежнем уровне.

Также мы писали, сколько в феврале будет стоить 1 киловатт электроэнергии для потребителей. В частности, некоторым можно будет платить меньше.

цены на газ коммунальные услуги ЖКХ деньги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
