Пенсия в Украине — могут ли УБД уйти досрочно на заслуженный отдых

Украинские военные расписывают флаг Украины. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, которые во время службы в армии получили статус участника боевых действий (УБД), могут выходить на пенсию раньше, чем другие украинцы. Но для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Могут ли УБД досрочно выйти на пенсию

Как пишет издание Фокус, сейчас право на досрочный выход на пенсию закреплено за:

мужчинами-УБД, которые могут уходить на пенсию с достижением 55 возраста, если у них есть 25 и более лет страхового стажа;

женщинами-УБД — могут оформлять пенсию с 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

У военнослужащих выслуга лет — это полноценный страховой стаж, поэтому они могут выходить на пенсию раньше других граждан, если будут придерживаться нормативов по продолжительности службы.

Чтобы уйти на заслуженный отдых досрочно, военнослужащие предоставляют:

удостоверение УБД;

военный билет, справки об участии в боевых действиях;

трудовую книжку, документы о военной службе;

паспорт и ИНН;

справку о денежном обеспечении (выдается частью/военкоматом).

Льготный стаж — как его считают для УБД

Льготный стаж предоставляют украинцам, которые находясь в составе Сил обороны участвовали в боевых операциях. Так, месяц службы в боевых действиях во время военного положения засчитывается как три месяца выслуги лет, при условии минимум одного месяца непосредственного участия.

Для расчета льготного стажа есть специальная формула: "1 месяц = 3". Если защитник пробыл на фронте год, то этот период фактически будет зачислен в его стаж, как 36 месяцев.

Напомним, что дети УБД в июле 2025 года могут пользоваться рядом льгот. Так, государство обеспечивает украинцев образовательными, медицинскими и другими преференциями. Узнавайте также, когда участник боевых действий может получить квартиру от государства.