Пенсия учителей в Украине в 2025 году — сколько будут платить за выслугу лет

Досрочно выйти на пенсию — цель многих украинцев. Воспользоваться таким правом могут специалисты отдельных профессий, среди которых и педагоги. Но для того, чтобы раньше срока уйти на пенсию, учителю нужно выполнить некоторые требования.

Кто из учителей может выйти на пенсию досрочно

Правом на пенсию за выслугу лет в 2025 году наделяют учителей в возрасте 55 лет, если у них есть не менее 30 лет педагогического стажа, говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Но есть и исключения: если педагог еще до 1 января 2016 года имел 25 лет стажа — это позволяет человеку уйти на пенсию независимо от возраста.

Как учителям определяют выплаты

Пенсии учителям рассчитывают индивидуально. Сколько будет получать человек — зависит от нескольких факторов:

средней заработной платы за последние годы работы;

коэффициента стажа;

соотношения личного заработка к среднему по стране.

Дополнительно учителю, который выйдет на пенсию, учтут надбавку за выслугу лет:

если стаж от 3 до 10 лет — 10% к окладу,

если от 10 до 20 лет — 20%,

если стаж выше показателя в 20 лет — 30%.

Итак, чем выше стаж и зарплата учителя, тем больше размер будущей пенсии.

Какова пенсия педагогов в 2025 году

В этом году средний размер пенсии за выслугу лет находится на уровне от 5 до 6 тысяч гривен, пишет издание Фокус. Например, если учитель получал зарплату в 14,5 тысячи гривен, то после выхода на заслуженный отдых педагогу назначат выплаты примерно в 5,7 тыс. грн.

При этом есть и верхний предел: общая сумма выплат (со всеми доплатами и индексациями) не может быть больше 23,6 тысячи гривен — это 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Напомним, что в Украине хотят рассчитывать пенсии по обновленному принципу. В комитете ВРУ по вопросам налоговой политики рассказали, как изменится подход к начислению денег.