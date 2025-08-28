Пенсія вчителів в Україні у 2025 році — скільки платитимуть за вислугу років

Достроковий вихід на пенсію — що мають знати вчителі
Достроково вийти на пенсію — ціль багатьох українців. Скористатися таким правом можуть фахівці окремих професій, серед яких і педагоги. Та для того, щоб раніше строку піти на пенсію, вчителю потрібно виконати деякі вимоги.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Хто зі вчителів може вийти на пенсію достроково
Правом на пенсію за вислугу років у 2025 році наділяють вчителів у віці 55 років, якщо у них є не менше ніж 30 років педагогічного стажу, йдеться у Законі України "Про пенсійне забезпечення".
Та є й винятки: якщо педагог ще до 1 січня 2016 року мав 25 років стажу — це дозволяє людині піти на пенсію незалежно від віку.
Як вчителям визначають виплати
Пенсії вчителям розраховують індивідуально. Скільки отримуватиме людина — залежить від кількох факторів:
- середньої заробітної плати за останні роки роботи;
- коефіцієнта стажу;
- співвідношення особистого заробітку до середнього по країні.
Додатково вчителю, який вийде на пенсію, врахують надбавку за вислугу років:
- якщо стаж від 3 до 10 років — 10% до окладу,
- якщо від 10 до 20 років — 20%,
- якщо стаж є вищим за показник у 20 років — 30%.
Отже, чим вищий стаж та зарплата вчителя, тим більший розмір майбутньої пенсії.
Якою є пенсія педагогів у 2025 році
Цьогоріч середній розмір пенсії за вислугу років перебуває на рівні від 5 до 6 тисяч гривень, пише видання Фокус. Наприклад, якщо вчитель отримував зарплату у 14,5 тисячі гривень, то після виходу на заслужений відпочинок педагогу призначать виплати приблизно у 5,7 тис. грн.
При цьому є й верхня межа: загальна сума виплат (з усіма доплатами та індексаціями) не може бути більшою за 23,6 тисячі гривень — це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Нагадаємо, що в Україні хочуть розраховувати пенсії за оновленим принципом. У комітеті ВРУ з питань податкової політики розповіли, як зміниться підхід до нарахування грошей.
