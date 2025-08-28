Відео
Головна Фінанси Достроковий вихід на пенсію — що мають знати вчителі

Достроковий вихід на пенсію — що мають знати вчителі

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 06:10
Пенсія вчителів в Україні у 2025 році — скільки платитимуть за вислугу років
Гроші, пенсійне посвідчення та банківська картка. Фото: УНІАН

Достроково вийти на пенсію — ціль багатьох українців. Скористатися таким правом можуть фахівці окремих професій, серед яких і педагоги. Та для того, щоб раніше строку піти на пенсію, вчителю потрібно виконати деякі вимоги.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Хто зі вчителів може вийти на пенсію достроково

Правом на пенсію за вислугу років у 2025 році наділяють вчителів у віці 55 років, якщо у них є не менше ніж 30 років педагогічного стажу, йдеться у Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Та є й винятки: якщо педагог ще до 1 січня 2016 року мав 25 років стажу — це дозволяє людині піти на пенсію незалежно від віку.

Як вчителям визначають виплати

Пенсії вчителям розраховують індивідуально. Скільки отримуватиме людина — залежить від кількох факторів: 

  • середньої заробітної плати за останні роки роботи;
  • коефіцієнта стажу;
  • співвідношення особистого заробітку до середнього по країні.

Додатково вчителю, який вийде на пенсію, врахують надбавку за вислугу років:

  • якщо стаж від 3 до 10 років — 10% до окладу,
  • якщо від 10 до 20 років — 20%,
  • якщо стаж є вищим за показник у 20 років — 30%.

Отже, чим вищий стаж та зарплата вчителя, тим більший розмір майбутньої пенсії.

Якою є пенсія педагогів у 2025 році 

Цьогоріч середній розмір пенсії за вислугу років перебуває на рівні від 5 до 6 тисяч гривень, пише видання Фокус. Наприклад, якщо вчитель отримував зарплату у 14,5 тисячі гривень, то після виходу на заслужений відпочинок педагогу призначать виплати приблизно у 5,7 тис. грн.

При цьому є й верхня межа: загальна сума виплат (з усіма доплатами та індексаціями) не може бути більшою за 23,6 тисячі гривень — це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Нагадаємо, що в Україні хочуть розраховувати пенсії за оновленим принципом. У комітеті ВРУ з питань податкової політики розповіли, як зміниться підхід до нарахування грошей. Дізнавайтесь також, кому з українців можуть зарахувати потрійний трудовий стаж.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
