Пенсии в Украине — кто может выйти на заслуженный отдых раньше

Досрочные пенсии — кто и как может получить выплаты раньше
В Украине некоторые граждане могут оформить досрочную пенсию. Известно, кто и как может выйти на заслуженный отдых раньше.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.
Кто может выйти на пенсию досрочно
Вопрос досрочного выхода на пенсию регулирует статья 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Оформить досрочные выплаты можно:
- супруге или супругу, если не вступили в повторный брак, родителям военных, лицам начальствующего/рядового состава органов внутренних дел, погибших;
- лицам, ликвидировавшим последствия аварии на Чернобыльской АЭС/выполнявших интернациональную обязанность;
- инвалидам по зрению первой группы, однако мужчинам не раньше десяти лет и женщинам — за 15 лет до достижения ими "пенсионного возраста";
- женщинам, которые имеют пять или более детей и воспитывали их до восьмилетнего возраста/матерям инвалидов с детства;
- военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые присоединились к боевым действиям, а также тем, кто стал инвалидами из-за ранений, контузии, увечья, полученных во время защиты государства/при выполнении других обязанностей службы;
- лицам предпенсионного возраста, трудовой договор с которыми расторгли из-за выявленного несоответствия по состоянию здоровья;
- работникам и служащим, проработавшим минимум 15 календарных лет на Крайнем Севере или не менее 20 календарных лет в локациях, приравненных к районам Крайнего Севера;
- людям, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональным карликам и другим.
Какие нужны документы для досрочных пенсий
Оформление досрочного выхода на пенсию производится на основе поданных заявления и документов. А именно:
- заявления на досрочную пенсию;
- удостоверения личности (копия);
- документов, где подтверждается стаж (трудовая книжка) или других документов, где подтверждается общий/льготный стаж работы;
- справки о присвоении кода (индивидуального налогового номера);
- справки о доходах (за 60 месяцев стажа работы подряд до 1 июля 2000 года, независимо от сделанных перерывов, и за все время такого стажа, начиная с 1 июля 2000 года, если предполагается необходимость подтверждения дохода по данным системы персонифицированного учета).
В список документов также входят:
- справки о доплатах к пенсии;
- копия удостоверения, где удостоверяется право на льготы;
- свидетельство о браке;
- справка из Налоговой службы об отсутствии доходов (если человек не работает);
- свидетельство о рождении детей (для многодетных матерей).
Что еще стоит знать
Напомним, пенсионеры в Украине имеют право на всевозможные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемая тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.
Мы также писали, что в июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии возможно при определенных условиях.
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