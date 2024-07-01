Пенсии в Украине — кто может выйти на заслуженный отдых раньше

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут оформить досрочную пенсию. Известно, кто и как может выйти на заслуженный отдых раньше.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Кто может выйти на пенсию досрочно

Вопрос досрочного выхода на пенсию регулирует статья 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Оформить досрочные выплаты можно:

супруге или супругу, если не вступили в повторный брак, родителям военных, лицам начальствующего/рядового состава органов внутренних дел, погибших;

лицам, ликвидировавшим последствия аварии на Чернобыльской АЭС/выполнявших интернациональную обязанность;

инвалидам по зрению первой группы, однако мужчинам не раньше десяти лет и женщинам — за 15 лет до достижения ими "пенсионного возраста";

женщинам, которые имеют пять или более детей и воспитывали их до восьмилетнего возраста/матерям инвалидов с детства;

военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые присоединились к боевым действиям, а также тем, кто стал инвалидами из-за ранений, контузии, увечья, полученных во время защиты государства/при выполнении других обязанностей службы;

лицам предпенсионного возраста, трудовой договор с которыми расторгли из-за выявленного несоответствия по состоянию здоровья;

работникам и служащим, проработавшим минимум 15 календарных лет на Крайнем Севере или не менее 20 календарных лет в локациях, приравненных к районам Крайнего Севера;

людям, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональным карликам и другим.

Какие нужны документы для досрочных пенсий

Оформление досрочного выхода на пенсию производится на основе поданных заявления и документов. А именно:

заявления на досрочную пенсию;

удостоверения личности (копия);

документов, где подтверждается стаж (трудовая книжка) или других документов, где подтверждается общий/льготный стаж работы;

справки о присвоении кода (индивидуального налогового номера);

справки о доходах (за 60 месяцев стажа работы подряд до 1 июля 2000 года, независимо от сделанных перерывов, и за все время такого стажа, начиная с 1 июля 2000 года, если предполагается необходимость подтверждения дохода по данным системы персонифицированного учета).

В список документов также входят:

справки о доплатах к пенсии;

копия удостоверения, где удостоверяется право на льготы;

свидетельство о браке;

справка из Налоговой службы об отсутствии доходов (если человек не работает);

свидетельство о рождении детей (для многодетных матерей).

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры в Украине имеют право на всевозможные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемая тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.

Мы также писали, что в июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии возможно при определенных условиях.