Пенсия для УБД в Украине — как военным досрочно получить право на отдых

В 2025 году в Украине для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, минимальный стаж должен составлять 31 год. Однако не все граждане могут придерживаться этой нормы.

Могут ли УБД досрочно выйти на пенсию

Согласно статье 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", количество стажа, дающего право назначить пенсию по возрасту по достижении возраста 60 лет в 2024 году, составляет не менее 31 года. Впрочем, как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в статье 115 этого же закона отмечается, что граждане, получившие статус участника боевых действий (УБД), могут досрочно выйти на пенсию, когда им исполнится 55 лет.

Что касается общего количества стажа, то он должен быть на уровне не менее 25 лет. В таком случае у военного появляется право подавать документы на получение пенсии по возрасту.

Доплачивают ли за сверхнормативный стаж участникам боевых действий

Пенсионный фонд учитывает дополнительный стаж только после 35 лет для мужчин (а для женщин - после 30). За каждый год, превышающий эти пределы, пенсионеру будут предоставлять надбавку в 1% от основной пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Это означает, что в случае, если у ветерана есть 37 лет стажа, то для надбавки учтут только 2 года - те, что превышают 35.

Это означает, что в случае, если у ветерана есть 37 лет стажа, то для надбавки учтут только 2 года - те, что превышают 35.