Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Досрочная пенсия для военных — о каком нюансе нужно знать

Досрочная пенсия для военных — о каком нюансе нужно знать

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 18:05
Пенсия для УБД в Украине — как военным досрочно получить право на отдых
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В 2025 году в Украине для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, минимальный стаж должен составлять 31 год. Однако не все граждане могут придерживаться этой нормы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Могут ли УБД досрочно выйти на пенсию

Согласно статье 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", количество стажа, дающего право назначить пенсию по возрасту по достижении возраста 60 лет в 2024 году, составляет не менее 31 года. Впрочем, как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в статье 115 этого же закона отмечается, что граждане, получившие статус участника боевых действий (УБД), могут досрочно выйти на пенсию, когда им исполнится 55 лет.

Что касается общего количества стажа, то он должен быть на уровне не менее 25 лет. В таком случае у военного появляется право подавать документы на получение пенсии по возрасту.

Доплачивают ли за сверхнормативный стаж участникам боевых действий

Пенсионный фонд учитывает дополнительный стаж только после 35 лет для мужчин (а для женщин - после 30). За каждый год, превышающий эти пределы, пенсионеру будут предоставлять надбавку в 1% от основной пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Это означает, что в случае, если у ветерана есть 37 лет стажа, то для надбавки учтут только 2 года - те, что превышают 35.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты в сентябре получат военнослужащие за пребывание на передовой. Узнавайте также, кто из военных получит оздоровительные выплаты в сентябре.

деньги военные УБД Пенсионный Фонд пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации