Пенсія для УБД в Україні — як військовим достроково отримати право на відпочинок

У 2025 році в Україні для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, мінімальний стаж має становити 31 рік. Однак не усі громадяни можуть дотримуватися цієї норми.

Чи можуть УБД достроково вийти на пенсію

Згідно зі статтею 26 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", кількість стажу, що дає право призначити пенсію за віком після досягнення віку 60 років у 2024 році, становить не менше 31 року. Втім, як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), у статті 115 цього ж закону зазначається, що громадяни, які отримали статут учасника бойових дій (УБД), можуть достроково вийти на пенсію, коли їм виповниться 55 років.

Щодо загальної кількості стажу, то він має бути на рівні не менше ніж 25 років. У такому випадку у військового з'являється право подавати документи на отримання пенсії за віком.

Чи доплачують за понаднормовий стаж учасникам бойових дій

Пенсійний фонд враховує додатковий стаж лише після 35 років для чоловіків (а для жінок — після 30). За кожен рік, який перевищує ці межі, пенсіонеру надаватимуть надбавку в 1% від основної пенсії, але не більше 1% від мінімальної пенсії за віком.

Це означає, що у разі, якщо у ветерана є 37 років стажу, то для надбавки врахують лише 2 роки — ті, що перевищують 35.

Раніше ми розповідали, які виплати у вересні отримають військовослужбовці за перебування на передовій Дізнавайтесь також, хто з військових отримає оздоровчі виплати у вересні.