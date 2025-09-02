Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Дострокова пенсія для військових — про який нюанс потрібно знати

Дострокова пенсія для військових — про який нюанс потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 18:05
Пенсія для УБД в Україні — як військовим достроково отримати право на відпочинок
Гроші в руках. Фото: УНІАН

У 2025 році в Україні для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, мінімальний стаж має становити 31 рік. Однак не усі громадяни можуть дотримуватися цієї норми.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Чи можуть УБД достроково вийти на пенсію

Згідно зі статтею 26 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", кількість стажу, що дає право призначити пенсію за віком після досягнення віку 60 років у 2024 році, становить не менше 31 року. Втім, як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), у статті 115 цього ж закону зазначається, що громадяни, які отримали статут учасника бойових дій (УБД), можуть достроково вийти на пенсію, коли їм виповниться 55 років. 

Щодо загальної кількості стажу, то він має бути на рівні не менше ніж 25 років. У такому випадку у військового з'являється право подавати документи на отримання пенсії за віком.

Чи доплачують за понаднормовий стаж учасникам бойових дій

Пенсійний фонд враховує додатковий стаж лише після 35 років для чоловіків (а для жінок — після 30). За кожен рік, який перевищує ці межі, пенсіонеру надаватимуть надбавку в 1% від основної пенсії, але не більше 1% від мінімальної пенсії за віком.

Це означає, що у разі, якщо у ветерана є 37 років стажу, то для надбавки врахують лише 2 роки — ті, що перевищують 35.

Раніше ми розповідали, які виплати у вересні отримають військовослужбовці за перебування на передовій Дізнавайтесь також, хто з військових отримає оздоровчі виплати у вересні. 

гроші військові УБД Пенсійний Фонд пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації