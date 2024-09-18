Уничтоженные российские танки. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война — это не только активные боевые действия, это также экономика. Каждое оружие, каждая единица техники, каждая ракета стоят очень большие деньги. Россия потеряла в Украине тысячи танков. Техника была либо полностью выведена из строя, либо подбита, либо захвачена воинами ВСУ.

Новини.LIVE рассказывают, сколько и какие танки Россия потеряла в Украине с начала войны и сколько они стоят.

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Количество и цена танков

Информацию о технических характеристиках российских танков и их стоимости мы брали из открытых источников. Данные о типах уничтоженных танков, а также их количество мы брали с нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryxspioenkop.

Название

Т-54/55

Т-54 – советский средний танк, разработанный в конце Второй мировой войны и принятый на вооружение Вооруженных сил СССР в 1946 году, заменив модели Т-34-85 и Т-44.

Этот танк обладал множеством модификаций, среди которых самым известным стал Т-55, адаптированный для боевых действий в условиях ядерной войны. Западные исследователи часто объединяют Т-54 и Т-55 под общим обозначением Т-54/55, поскольку оба танка имеют сходство.

Серийное создание Т-54 в СССР началось в 1947 году. Однако, с декабря 1948 по октябрь 1949 года, из-за конструктивных недостатков, выпуск танков был временно прекращен на всех заводах. Производство Т-54 и его модификаций продолжалось до 1959 года, за это время было выпущено 16 775 единиц.

Приблизительная цена: 85 тыс. долларов.

Количество уничтоженных танков: 12

Потери России: 1 млн 22 тыс. долларов.

Танк Т-54/55. Фото: nationalinterest.org

Т-62

Т-62 — советский средний танк второго поколения, ставший первым в мире серийным танком с гладкоствольной пушкой. Заводские испытания модели завершились в 1958 году. Танк активно использовался Россией в различных военных действиях, включая Первую чеченскую кампанию и штурм Грозного в 1999 году, а также во время войны в Южной Осетии в 2008 году.

Приблизительная цена: 150 тыс. долларов.

Количество уничтоженных танков: 182

Потери России: 27 млн долларов.

Танк Т-62. Фото: sprotyv.info

Т-64

Т-64 — семейство основных боевых танков второго поколения, серийно выпускавшихся в СССР с 1963 по 1987 год. За это время было создано около 30 разных модификаций. Разработка танка началась в 1951 году в Харькове под руководством Александра Морозова. Первая модификация, известная как "средний танк Т-64" (объект 432), была принята на вооружение в январе 1967 года, а модификация Т-64А (объект 434) стала первым основным боевым танком Советского Союза.

Т-64 объединил передовые разработки того времени, что позволило ему при массе среднего танка иметь огневую силу тяжелого. В этой модели впервые использовали композитную броню, стереоскопический дальномер, оппозитный дизельный двигатель, а также гладкоствольную пушку, способную стрелять управляемыми реактивными снарядами. Впервые для танков традиционной компоновки был разработан механизм автоматической зарядки пушки большого калибра. Конструкция Т-64 и ее элементы позже применялись в танках Т-72, ​​Т-80 и Т-84.

Приблизительная цена: 250 тыс. долларов.

Количество уничтоженных танков: 97

Потери России: 24 миллиона 250 тысяч долларов.

Танк Т-64. Фото: informnapalm.org

Т-72

Т-72 — основной боевой танк второго поколения, разработанный в СССР и принятый на вооружение в 1973 году. За 30 лет производства было создано 14 основных модификаций.

Танк был спроектирован на основе Т-64А (Объект 434) как более дешевый и простой в производстве вариант. До сих пор находится на вооружении многих стран.

Широкое распространение танка обеспечило его участие в различных военных конфликтах, включая войну в Ливане (1982), ирано-иракскую войну, войну в Персидском заливе (1991) и югославские войны.

Приблизительная цена: 425 тыс. долларов.

Количество уничтоженных танков: 1 545

Потери России: 656 млн. 625 тыс. долларов.

Танк Т-72. Фото: Википедия

Т-80

Т-80 — советский основной боевой танк, принятый на вооружение 1976 года. Он стал первым серийным танком в мире с газотурбинным двигателем. Всего было выпущено около 5 тысяч единиц Т-80. В процессе производства танк прошёл несколько значительных модификаций. Эти танки находятся на вооружении армий Кипра, Пакистана, Южной Кореи, России и Украины.

Как и другие советские танки, такие как Т-64 и Т-72, ​​Т-80 оснащен комбинированной броней, экипажем из трех человек, 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46 и автоматическим механизмом зарядки в башне. Благодаря газотурбинному двигателю мощностью 1000 л.с., Т-80 превосходил по маневренности другие советские танки в свое время, однако был более дорогим в производстве и отличался высоким расходом топлива.

Приблизительная цена: 1 млн 145 тыс. долларов.

Количество уничтоженных танков: 942

Потери России: 1 млрд. 78 млн. 590 тыс. долларов.

Танк Т-80. Фото: Википедия

Т-90

Т-90 — российский основной боевой танк третьего поколения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б под индексом Т-72БУ. Однако в 1992 году он был принят на вооружение уже под обозначением Т-90.

Т-90 оснащен гладкоствольной 125-мм пушкой 2А46М, аналогичной установленной на Т-80. Существует около восьми модификаций Т-90. Наиболее продвинутой в русской армии является Т-90М. Экспортная версия этой модификации под названием Т-90МС была впервые представлена ​​в 2011 году.

Главной особенностью модернизации танка стало введение нового боевого модуля с усовершенствованной системой управления огнем "Калина", интегрированной с боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Также установлен новый автомат зарядки, модернизированная пушка 2А46М-5 и дистанционно управляемая зенитная установка УДП Т05БВ-1.

Приблизительная цена: 4,5 млн долларов.

Количество уничтоженных танков: 159

Потери России: 715 млн. 500 тыс. долларов.

Танк Т-90. Фото: РосСМИ

Неизвестные танки

Определенное количество (419 единиц) уничтоженных российских танков идентифицировать не удалось. Мы их подсчитали по средней стоимости 1,1 млн долларов. Таким образом, потери РФ в этих танках составили 460 млн 900 тыс. долларов.

Напомним, огневые дроны выжигают кафиров из лесополос. В 108-й отдельной бригаде ТРО научились рассыпать над врагом специальную смесь, выжигающую все вокруг с температурой 2500 градусов.

Также мы писали, сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины с начала войны. С 24 февраля 2022 года российские войска выпустили по украинским городам 9627 ракет, из которых удалось сбить 2 429.