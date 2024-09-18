Знищені російські танки. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна — це не тільки активні бойові дії, це також економіка. Кожна зброя, кожна одиниця техніки, кожна ракета коштують дуже великі гроші. Росія втратила в Україні тисячі танків. Техніка була або повністю виведена з ладу, або підбита, або захоплена воїнами ЗСУ.

Новини.LIVE розповідають скільки та які танки Росія втратила в Україні з початку війни та скільки вони коштують.

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Кількість та ціна танків

Інформацію про технічні характеристики російських танків та їх вартість ми брали з відкритих джерел. Дані про типи знищених танків, а також їх кількість ми брали з нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryxspioenkop.

Сколько танков Россия потеряла в Украине с начала войны. Инфографика: Новини.LIVE

Т-54/55

Т-54 — радянський середній танк, розроблений наприкінці Другої світової війни та прийнятий на озброєння Збройних сил СРСР у 1946 році, замінивши моделі Т-34-85 та Т-44.

Цей танк мав безліч модифікацій, серед яких найвідомішим став Т-55, адаптований для бойових дій в умовах ядерної війни. Західні дослідники часто об'єднують Т-54 і Т-55 під загальним позначенням Т-54/55, оскільки обидва танки мають схожість.

Серійне виробництво Т-54 у СРСР почалося 1947 року. Однак, з грудня 1948 до жовтня 1949 року, через конструктивні недоліки, випуск танків був тимчасово припинений на всіх заводах. Виробництво Т-54 та його модифікацій тривало до 1959 року, за цей час було випущено 16 775 одиниць.

Приблизна ціна: 85 тис. доларів.

Кількість знищених танків: 12

Втрати Росії: 1 млн 22 тис. доларів.

Танк Т-54/55. Фото: nationalinterest.org

Т-62

Т-62 — радянський середній танк другого покоління, що став першим у світі серійним танком з гладкоствольною гарматою. Заводські випробування моделі завершилися 1958 року. Танк активно використовувався Росією у різних військових діях, включаючи Першу чеченську кампанію та штурм Грозного у 1999 році, а також під час війни у ​​Південній Осетії у 2008 році.

Приблизна ціна: 150 тис. доларів.

Кількість знищених танків: 182

Втрати Росії: 27 млн доларів.

Танк Т-62. Фото: sprotyv.info

Т-64

Т-64 — сімейство основних бойових танків другого покоління, які серійно випускалися в СРСР з 1963 по 1987 рік. За цей час було створено близько 30 різних модифікацій. Розробка танка розпочалася 1951 року в Харкові під керівництвом Олександра Морозова. Перша модифікація, відома як "середній танк Т-64" (об'єкт 432), була прийнята на озброєння в січні 1967 року, а модифікація Т-64А (об'єкт 434) стала першим основним бойовим танком Радянського Союзу.

Т-64 об'єднав передові розробки того часу, що дозволило йому, при масі середнього танка, мати вогневу силу важкого. У цій моделі вперше використовували композитну броню, стереоскопічний далекомір, опозитний дизельний двигун, а також гладкоствольну гармату, здатну стріляти керованими реактивними снарядами. Вперше для танків традиційного компонування було розроблено механізм автоматичного заряджання гармати великого калібру. Конструкція Т-64 та її елементи пізніше застосовувалися в танках Т-72, ​​Т-80 і Т-84.

Приблизна ціна: 250 тис. доларів.

Кількість знищених танків: 97

Втрати Росії: 24 млн 250 тисяч доларів.

Танк Т-64. Фото: informnapalm.org

Т-72

Т-72 — основний бойовий танк другого покоління, розроблений в СРСР і прийнятий на озброєння у 1973 році. За 30 років виробництва було створено 14 основних модифікацій.

Танк був спроєктований на основі Т-64А (Об'єкт 434) як більш дешевий та простий у виробництві варіант. Т-72 активно поставлявся як у країни Варшавського пакту, так і на експорт до Фінляндії, Індії, Ірану, Іраку та Сирії, і досі перебуває на озброєнні багатьох країн.

Широке поширення танка забезпечило його участь у різних військових конфліктах, включаючи війну в Лівані (1982), ірано-іракську війну, війну в Перській затоці (1991) та югославські війни.

Приблизна ціна: 425 тис. доларів.

Кількість знищених танків: 1 545

Втрати Росії: 656 млн 625 тис. доларів.

Танк Т-72. Фото: Вікіпедія

Т-80

Т-80 — радянський основний бойовий танк, прийнятий на озброєння 1976 року. Він став першим серійним танком у світі з газотурбінним двигуном. Усього було випущено близько 5 тисяч одиниць Т-80. У процесі виробництва танк пройшов кілька значних модифікацій. Ці танки перебувають на озброєнні армій Кіпру, Пакистану, Південної Кореї, Росії та України.

Як і інші радянські танки, такі як Т-64 та Т-72, ​​Т-80 оснащений комбінованою бронею, екіпажем з трьох осіб, 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46 та автоматичним механізмом заряджання у вежі. Завдяки газотурбінному двигуну потужністю 1000 к.с., Т-80 перевершував по маневровності інші радянські танки свого часу, проте був дорожчим у виробництві та відрізнявся високою витратою палива.

Приблизна ціна: 1 млн 145 тис. доларів.

Кількість знищених танків: 942

Втрати Росії: 1 млрд 78 млн 590 тис. доларів.

Танк Т-80. Фото: Вікіпедія

Т-90

Т-90 - російський основний бойовий танк третього покоління, розроблений наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б під індексом Т-72БУ. Однак у 1992 році його було ухвалено на озброєння вже під позначенням Т-90.

Т-90 оснащений гладкоствольною 125-мм гарматою 2А46М, аналогічною тій, що встановлена ​​на Т-80. Існує близько восьми модифікацій Т-90. Найбільш просунутої у російській армії є Т-90М. Експортна версія цієї модифікації під назвою Т-90МС була вперше представлена ​​у 2011 році.

Головною особливістю модернізації танка стало запровадження нового бойового модуля з удосконаленою системою управління вогнем "Калина", інтегрованою з бойовою інформаційно-керівною системою тактичної ланки. Також було встановлено новий автомат заряджання, модернізована гармата 2А46М-5 та дистанційно керована зенітна установка УДП Т05БВ-1.

Приблизна ціна: 4,5 млн доларів.

Кількість знищених танків: 159

Втрати Росії: 715 млн 500 тис. доларів.

Танк Т-90. Фото: РосЗМІ

Невідомі танки

Певну кількість (419 одиниць) знищених російських танків ідентифікувати не вдалось. Ми їх підрахували їх за середньою вартістю 1,1 млн доларів. Таким чином втрати РФ у цих танках склали 460 млн 900 тис. доларів.

Нагадаємо, вогневі дрони випалюють окупантів з лісосмуг. У 108-й окремій бригаді ТРО навчились розсипати над ворогом спеціальну суміш, що випалює все навкруги з температурою 2500 градусів.

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