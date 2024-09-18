Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки
Війна — це не тільки активні бойові дії, це також економіка. Кожна зброя, кожна одиниця техніки, кожна ракета коштують дуже великі гроші. Росія втратила в Україні тисячі танків. Техніка була або повністю виведена з ладу, або підбита, або захоплена воїнами ЗСУ.
Новини.LIVE розповідають скільки та які танки Росія втратила в Україні з початку війни та скільки вони коштують.
Кількість та ціна танків
Інформацію про технічні характеристики російських танків та їх вартість ми брали з відкритих джерел. Дані про типи знищених танків, а також їх кількість ми брали з нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryxspioenkop.
Т-54/55
Т-54 — радянський середній танк, розроблений наприкінці Другої світової війни та прийнятий на озброєння Збройних сил СРСР у 1946 році, замінивши моделі Т-34-85 та Т-44.
Цей танк мав безліч модифікацій, серед яких найвідомішим став Т-55, адаптований для бойових дій в умовах ядерної війни. Західні дослідники часто об'єднують Т-54 і Т-55 під загальним позначенням Т-54/55, оскільки обидва танки мають схожість.
Серійне виробництво Т-54 у СРСР почалося 1947 року. Однак, з грудня 1948 до жовтня 1949 року, через конструктивні недоліки, випуск танків був тимчасово припинений на всіх заводах. Виробництво Т-54 та його модифікацій тривало до 1959 року, за цей час було випущено 16 775 одиниць.
Приблизна ціна: 85 тис. доларів.
Кількість знищених танків: 12
Втрати Росії: 1 млн 22 тис. доларів.
Т-62
Т-62 — радянський середній танк другого покоління, що став першим у світі серійним танком з гладкоствольною гарматою. Заводські випробування моделі завершилися 1958 року. Танк активно використовувався Росією у різних військових діях, включаючи Першу чеченську кампанію та штурм Грозного у 1999 році, а також під час війни у Південній Осетії у 2008 році.
Приблизна ціна: 150 тис. доларів.
Кількість знищених танків: 182
Втрати Росії: 27 млн доларів.
Т-64
Т-64 — сімейство основних бойових танків другого покоління, які серійно випускалися в СРСР з 1963 по 1987 рік. За цей час було створено близько 30 різних модифікацій. Розробка танка розпочалася 1951 року в Харкові під керівництвом Олександра Морозова. Перша модифікація, відома як "середній танк Т-64" (об'єкт 432), була прийнята на озброєння в січні 1967 року, а модифікація Т-64А (об'єкт 434) стала першим основним бойовим танком Радянського Союзу.
Т-64 об'єднав передові розробки того часу, що дозволило йому, при масі середнього танка, мати вогневу силу важкого. У цій моделі вперше використовували композитну броню, стереоскопічний далекомір, опозитний дизельний двигун, а також гладкоствольну гармату, здатну стріляти керованими реактивними снарядами. Вперше для танків традиційного компонування було розроблено механізм автоматичного заряджання гармати великого калібру. Конструкція Т-64 та її елементи пізніше застосовувалися в танках Т-72, Т-80 і Т-84.
Приблизна ціна: 250 тис. доларів.
Кількість знищених танків: 97
Втрати Росії: 24 млн 250 тисяч доларів.
Т-72
Т-72 — основний бойовий танк другого покоління, розроблений в СРСР і прийнятий на озброєння у 1973 році. За 30 років виробництва було створено 14 основних модифікацій.
Танк був спроєктований на основі Т-64А (Об'єкт 434) як більш дешевий та простий у виробництві варіант. Т-72 активно поставлявся як у країни Варшавського пакту, так і на експорт до Фінляндії, Індії, Ірану, Іраку та Сирії, і досі перебуває на озброєнні багатьох країн.
Широке поширення танка забезпечило його участь у різних військових конфліктах, включаючи війну в Лівані (1982), ірано-іракську війну, війну в Перській затоці (1991) та югославські війни.
Приблизна ціна: 425 тис. доларів.
Кількість знищених танків: 1 545
Втрати Росії: 656 млн 625 тис. доларів.
Т-80
Т-80 — радянський основний бойовий танк, прийнятий на озброєння 1976 року. Він став першим серійним танком у світі з газотурбінним двигуном. Усього було випущено близько 5 тисяч одиниць Т-80. У процесі виробництва танк пройшов кілька значних модифікацій. Ці танки перебувають на озброєнні армій Кіпру, Пакистану, Південної Кореї, Росії та України.
Як і інші радянські танки, такі як Т-64 та Т-72, Т-80 оснащений комбінованою бронею, екіпажем з трьох осіб, 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46 та автоматичним механізмом заряджання у вежі. Завдяки газотурбінному двигуну потужністю 1000 к.с., Т-80 перевершував по маневровності інші радянські танки свого часу, проте був дорожчим у виробництві та відрізнявся високою витратою палива.
Приблизна ціна: 1 млн 145 тис. доларів.
Кількість знищених танків: 942
Втрати Росії: 1 млрд 78 млн 590 тис. доларів.
Т-90
Т-90 - російський основний бойовий танк третього покоління, розроблений наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б під індексом Т-72БУ. Однак у 1992 році його було ухвалено на озброєння вже під позначенням Т-90.
Т-90 оснащений гладкоствольною 125-мм гарматою 2А46М, аналогічною тій, що встановлена на Т-80. Існує близько восьми модифікацій Т-90. Найбільш просунутої у російській армії є Т-90М. Експортна версія цієї модифікації під назвою Т-90МС була вперше представлена у 2011 році.
Головною особливістю модернізації танка стало запровадження нового бойового модуля з удосконаленою системою управління вогнем "Калина", інтегрованою з бойовою інформаційно-керівною системою тактичної ланки. Також було встановлено новий автомат заряджання, модернізована гармата 2А46М-5 та дистанційно керована зенітна установка УДП Т05БВ-1.
Приблизна ціна: 4,5 млн доларів.
Кількість знищених танків: 159
Втрати Росії: 715 млн 500 тис. доларів.
Невідомі танки
Певну кількість (419 одиниць) знищених російських танків ідентифікувати не вдалось. Ми їх підрахували їх за середньою вартістю 1,1 млн доларів. Таким чином втрати РФ у цих танках склали 460 млн 900 тис. доларів.
Нагадаємо, вогневі дрони випалюють окупантів з лісосмуг. У 108-й окремій бригаді ТРО навчились розсипати над ворогом спеціальну суміш, що випалює все навкруги з температурою 2500 градусів.
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