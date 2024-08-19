Помощь по безработице хотят выплачивать по-новому — детали

Центр занятости. Фото: Вечерний Киев

В Украине после окончания войны могут пересмотреть подход по выплате средств в связи с безработицей. Изменения будут касаться продолжительности такой помощи.

Об этом заявили в Государственном центре занятости, пишет hromadske.

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По словам руководителя Госцентра занятости Юлии Жовтяк, сейчас на учете в Госцентре занятости состоит 135 тысяч человек, из них 80% — женщины.

Очень часто украинцы приходят на работу, которую подобрала служба, немотивированными. Так рассчитывают получить "отметку", что не подходят работодателю, чтобы в дальнейшем получать денежную помощь из-за безработицы.

В связи с этим после войны в стране могут обновить законодательство о продолжительности выплаты такой помощи.

Сейчас гражданам выплачивают пособие из-за военного положения три месяца. До войны помощь выплачивали в течение года, однако после войны срок может быть сокращен до полугода.

"И мы уже не будем выплачивать пособие в течение года. Для нас как страны это роскошь, чтобы человек стоял на учете в службе занятости год и не искал работу", — сообщила она.

Как отметила чиновница, сейчас персонал центров занятости ставит цель, чтобы гражданин, стремящийся трудоустроиться, на 80% подходил работодателю.

"Мы должны отправлять мотивированных людей. Лучше мы им расскажем обо всех возможностях, чтобы они не тратили время работодателя", — сообщила руководительница Госцентра занятости.

Что еще стоит знать

Напомним, часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжит получать финансовую помощь, несмотря на слухи о возможной отмене таких выплат. Право на помощь для переселенцев продлено еще на полгода.

Также мы писали, что украинцы, имеющие детей, могут воспользоваться программой "єОздоровлення" и получить 16 тыс. гривен для приобретения путевки. В 2024 году география заведений, где родители должны купить путевки, расширилась.