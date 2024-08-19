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Допомога з безробіття — в Україні можуть урізати термін виплат

19 серпня 2024 08:19
Ксенія Симонова - Редактор
Допомогу з безробіття хочуть виплачувати по-новому — деталі
Центр зайнятості. Фото: Вечірній Київ
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні після закінчення війни можуть переглянути підхід у виплаті коштів у зв'язку з безробіттям. Зміни стосуватимуться тривалості такої допомоги.

Про це заявили у Державному центрі зайнятості, пише hromadske.

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За словами керівниці Держцентру зайнятості Юлії Жовтяк, зараз на обліку в Держцентрі зайнятості перебуває 135 тисяч людей, з них 80% — жінки.

Дуже часто українці приходять на роботу, яку підібрала служба, невмотивованими. Так розраховують отримати "відмітку", що не підходять роботодавцю, щоб надалі отримувати грошову допомогу через безробіття.

У зв'язку з цим після війни в країні можуть оновити законодавство щодо тривалості виплати такої допомоги.

Зараз громадянам виплачують допомогу через воєнний стан три місяці. До війни допомогу виплачували потягом року, проте після війни термін можуть скоротити до пів року.

"І ми вже не будемо виплачувати допомогу протягом року. Для нас як країни це розкіш, щоб людина стояла на обліку в службі зайнятості рік і не шукала роботу", — повідомила вона.

Як зауважила посадовиця, зараз персоналу центрів зайнятості ставлять мету, щоб громадянин, який прагне працевлаштуватись, на 80% підходив роботодавцеві.

"Ми маємо відправляти вмотивованих людей. Краще ми їм розкажемо про всі можливості, щоб вони не витрачали час роботодавця", — повідомила керівниця Держцентру зайнятості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжить отримувати фінансову допомогу, попри чутки про можливе скасування таких виплат. Право на допомогу для переселенців продовжено ще на пів року.

Також ми писали, що українці, які мають дітей, можуть скористатися програмою "єОздоровлення" та отримати 16 тис. гривень для придбання путівки. У 2024 році географія закладів, де батьки мають купити путівки, розширилася.

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