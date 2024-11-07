Денежная помощь от UNHCR — где стартует регистрация в ноябре

Помощь от UNHCR — где стартует регистрация на 3,6 тыс. грн
В ноябре некоторые украинцы смогут зарегистрироваться на финансовую помощь от UNHCR Ukraine (Агентство ООН по делам беженцев). В частности, выездная бригада скоро будет работать в Буче Киевской области.
Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.
Кто сможет зарегистрироваться на помощь UNHCR
Как отмечается, UNHCR Украина оказывает материальную поддержку гражданам, пострадавшим от российской агрессии и вынужденным покинуть свои дома.
На денежную помощь в Буче размером 3,6 тыс. гривен в месяц на одного человека смогут претендовать внутренние переселенцы, переезжавшие за последние полгода, а также жители, выезжавшие в другие регионы или за пределы страны после 24 февраля 2022 года. Максимально деньги будут выплачивать три месяца.
Также нужно соответствовать критериям уязвимости. Деньги предоставят:
- если речь идет о неполной семье с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком/стариками от 55 лет;
- семью возглавляют лица почтенного возраста от 55 лет с детьми до 18 лет;
- есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).
Как подать заявку в Буче
Отмечается, что будет проводить сбор данных для участия в программе многоцелевой денежной помощи жителей Бучанской городской территориальной громады выездная бригада БФ "Право на защиту" 11-13 ноября 2024 года.
Адрес пункта сбора данных: г. Буча, ул. Энергетиков, 19 (график приема с 10:00 до 16:00).
Из соображений безопасности сбор данных будет происходить по предварительной записи в форме по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, гражданам доступна денежная помощь от фонда "Каритас Полтава". Средства предусмотрены на аренду жилья на полгода.
Также мы писали, что в ноябре украинцы получат финпомощь от ООН в Кировоградской области. Деньги предоставят уязвимым категориям граждан.
Читайте Новини.LIVE!