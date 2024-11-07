Денежная помощь от UNHCR — где стартует регистрация в ноябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ноябре некоторые украинцы смогут зарегистрироваться на финансовую помощь от UNHCR Ukraine (Агентство ООН по делам беженцев). В частности, выездная бригада скоро будет работать в Буче Киевской области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Кто сможет зарегистрироваться на помощь UNHCR

Как отмечается, UNHCR Украина оказывает материальную поддержку гражданам, пострадавшим от российской агрессии и вынужденным покинуть свои дома.

На денежную помощь в Буче размером 3,6 тыс. гривен в месяц на одного человека смогут претендовать внутренние переселенцы, переезжавшие за последние полгода, а также жители, выезжавшие в другие регионы или за пределы страны после 24 февраля 2022 года. Максимально деньги будут выплачивать три месяца.

Также нужно соответствовать критериям уязвимости. Деньги предоставят:

если речь идет о неполной семье с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком/стариками от 55 лет;

семью возглавляют лица почтенного возраста от 55 лет с детьми до 18 лет;

есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Как подать заявку в Буче

Отмечается, что будет проводить сбор данных для участия в программе многоцелевой денежной помощи жителей Бучанской городской территориальной громады выездная бригада БФ "Право на защиту" 11-13 ноября 2024 года.

Адрес пункта сбора данных: г. Буча, ул. Энергетиков, 19 (график приема с 10:00 до 16:00).

Из соображений безопасности сбор данных будет происходить по предварительной записи в форме по ссылке.

Объявление. Источник: UNHCR

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам доступна денежная помощь от фонда "Каритас Полтава". Средства предусмотрены на аренду жилья на полгода.

Также мы писали, что в ноябре украинцы получат финпомощь от ООН в Кировоградской области. Деньги предоставят уязвимым категориям граждан.