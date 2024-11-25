Помощь украинцам от ООН - как получить выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно размер денежной помощи от ООН в Украине был увеличен до 3 600 грн. в месяц. Семьи также могут рассчитывать на дополнительные выплаты для подготовки к зимнему периоду.

Об этом сообщает "Район Закордон".

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С 1 октября международные организации увеличили размер денежной помощи с 2 220 грн. до 3 600 грн. в месяц на человека (10 800 грн. за три месяца). Кроме этого, можно получить дополнительную помощь для подготовки к зиме — 2 220 грн на человека (6 660 грн за три месяца). Таким образом, каждый член семьи, отвечающий условиям программы помощи от ООН, получит 17 460 грн.

На помощь могут претендовать только те, кто раньше не получал выплаты от международных организаций в Украине и чей доход не превышает 5 400 грн на человека.

Помощь в размере 2 220 грн на подготовку к зиме предоставляется при следующих условиях:

домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года, получат 2 220 грн и зимнюю выплату 2 220 грн в месяц;

домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября по конец 2023 года, получат новую выплату 3 600 грн и зимнюю выплату 2 220 грн;

домохозяйства, возглавляемые пожилыми лицами (55 лет и старше), зарегистрированные до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зиме – 2 220 грн на каждого члена семьи на 3 месяца.

Зарегистрироваться на денежную помощь могут три категории:

переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года;

те, кто не перемещались, но пострадали от боевых действий (потеряли члена семьи, домохозяйства пострадали от обстрелов, потеряли средства к существованию) в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, выехавшие из-за военных действий, но затем вернувшихся домой, в том числе из-за границы.

Кроме того, для участия в программе необходимо относиться к одной из категорий уязвимости:

семья с одним из родителей (отцом или матерью) и одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми членами семьи (55 лет и старше);

семья, возглавляемая одним или несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими членами с особыми потребностями, такими как инвалидность или хронические заболевания;

приемные семьи, заботящиеся о детях без сопровождения или детях, разлученных с родителями (необходимое документальное подтверждение).

Для включения в помощь учитываются следующие члены семьи:

глава домохозяйства;

супруг/жена заявителя;

дети заявителя (до 23 лет);

родители заявителя;

дедушка и бабушка (считаются членами семьи только в случае их пребывания на иждивении).

Следует отметить, что для регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства.

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