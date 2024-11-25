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Допомога від ООН — на які виплати можуть розраховувати українці

25 листопада 2024 11:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Допомога українцям від ООН — як отримати виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Нещодавно розмір грошової допомоги від ООН в Україні було збільшено до 3600 грн на місяць. Сім'ї також можуть розраховувати на додаткові виплати для підготовки до зимового періоду.

Про це повідомляє "Район Закордон".

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Хто може отримати виплати від ООН

З 1 жовтня міжнародні організації збільшили розмір грошової допомоги з 2 220 грн до 3 600 грн на місяць на особу (10 800 грн за три місяці). Крім цього, можна отримати додаткову допомогу для підготовки до зими — 2 220 грн на особу (6 660 грн за три місяці). Таким чином кожен член сім'ї, що відповідає умовам програми допомоги від ООН, отримає 17 460 грн.

На допомогу можуть претендувати лише ті, хто раніше не отримував виплат від міжнародних організацій в Україні та чий дохід не перевищує 5 400 грн на особу.

Допомога у розмірі 2 220 грн на підготовку до зими надається за наступних умов:

  • домогосподарства, зареєстровані з 1 по 30 вересня 2023 року, отримають 2 220 грн та зимову виплату 2 220 грн на місяць;
  • домогосподарства, зареєстровані з 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають нову виплату 3600 грн та зимову виплату 2 220 грн;
  • домогосподарства, очолювані особами похилого віку (55 років і старше), зареєстровані до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зими – 2 220 грн на кожного члена сім'ї на 3 місяці.

Зареєструватися на грошову допомогу можуть три категорії:

  • переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;
  • ті, хто не переміщувалися, але постраждали від бойових дій (втратили члена сім'ї, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили кошти на існування) в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;
  • люди, які виїхали через військові дії, але потім повернулися додому, у тому числі з-за кордону.

Крім того, для участі у програмі необхідно належати до однієї з категорій уразливості:

  • сім'я з одним з батьків (батьком або матір'ю) і одним або кількома дітьми молодше 18 років або з літніми членами сім'ї (55 років і старше);
  • сім'я, очолювана одним або кількома самотніми людьми похилого віку (55 років і старше) або людиною похилого віку з одним або кількома дітьми молодше 18 років;
  • сім'я з одним або декількома членами з особливими потребами, такими як інвалідність або хронічні захворювання;
  • прийомні сім'ї, які піклуються про дітей без супроводу або дітей, які розлучені з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Для включення до допомоги враховуються такі члени сім'ї:

  • голова домогосподарства;
  • чоловік/дружина заявника;
  • діти заявника (до 23 років);
  • батьки заявника;
  • дідусь і бабуся (вважаються членами сім'ї тільки у разі їх перебування на утриманні).

Слід зазначити, що для реєстрації повинні бути присутніми всі члени домогосподарства.

Нагадаємо, ми писали які категорії українців, не мають права на державну пенсію, отримують тимчасову державну допомогу. Відомо, також хто може отримувати такі виплати.

Ми також писали, що українські військовослужбовці можуть отримати безплатне житло від держави. Це право захисників закріплено на законодавчому рівні. Однак для отримання квартири необхідно відповідати певним вимогам.

виплати ООН гроші біженці соціальна допомога

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