Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Помощь от Каритас — кому выплатят по 10,8 тыс. грн arrow

Помощь от Каритас — кому выплатят по 10,8 тыс. грн

6 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Каритас в декабре – кто и где получит по 10,8 тыс. грн помощи
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

В Украине семьи, пострадавшие физически или жилье которых разрушено из-за обстрелов, могут рассчитывать на денежную помощь в рамках поддержки Каритас Германия. В частности, выплаты доступны жителям города Никополя Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении Каритас Кривой Рог УГКЦ в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто получит денежную помощь от Каритас

Как сообщают организаторы, денежная помощь будет предоставлена в рамках проекта Basic Needs 2023-2024 "Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, пострадавших от войны, проживающих в зоне до 50 км вдоль линии столкновения на Юге и Востоке Украины".

Его реализуют при поддержке Каритас Германии, МИД Германии и БФ "Каритас Кривой Рог".

На денежные средства имеют право жители Никополя, пострадавшие от агрессии РФ после 8 июля 2024 года. То есть на время обстрела проживали в доме, которое затем попало под обстрел, или получили травмы.

Для выплат отберут людей, которые соответствуют определенным критериям с наибольшим полученным количеством баллов, а также если не берут помощь от других организаций. Среди критериев:

  • человек с инвалидностью (есть подтверждающий документ);
  • одинокий пожилой человек 60+ (в домохозяйстве есть один или два человека, у которых нет поддержки родных трудоспособного возраста);
  • многодетная семья, где есть трое и более детей до 18 лет (имеются документы);
  • неполная семья (есть только мать/отец или опекун малолетних детей);
  • беременная женщина/кормящая мать с детьми до трех лет (медкарта беременной/свидетельство о рождении);
  • лицо с тяжелыми болезнями (есть подтверждающий документ).

Как зарегистрироваться на выплаты

Единоразовую денежную благотворительную помощь окажут в размере 10,8 тыс. грн на одного человека. Средства будут перечислены на счет IBAN. Максимально одна семья сможет получить четыре гранта.

Выплаты будут производиться на покрытие базовых нужд на три месяца.

Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию: 0 800 336 734.

Напомним, в Черкассах и области UNHCR Ukraine (Агентство ООН по делам беженцев) принимает заявки на финподдержку. На нее могут рассчитывать пострадавшие от российской агрессии РФ лица.

Также мы писали, что парламент ранее поддержал проект закона №11028 о предоставлении компенсаций для переселенцев за поврежденную недвижимость. В частности, расширили список категорий людей с приоритетным правом на выплаты.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Преступная организация в Одесской мэрии – дело передали в суд

09:11 Невыплаченные субсидии и льготы — как получить средства

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

09:02 Прожить дольше реально — что для этого нужно

09:02 Выходные на Рождество и Новый год — как будут отдыхать украинцы

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:53 США передадут Украине еще 20 млрд дол. военной помощи

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, по которой везли оружие в Курск

08:33 Очереди на границе с Украиной — какая ситуация на КПП

08:30 Проверка документов работниками ТЦК — на что обратить внимание

09:21 Преступная организация в Одесской мэрии – дело передали в суд

09:11 Невыплаченные субсидии и льготы — как получить средства

09:02 Прожить дольше реально — что для этого нужно

09:02 Выходные на Рождество и Новый год — как будут отдыхать украинцы

08:53 США передадут Украине еще 20 млрд дол. военной помощи

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, по которой везли оружие в Курск

08:33 Очереди на границе с Украиной — какая ситуация на КПП

08:30 Проверка документов работниками ТЦК — на что обратить внимание

08:29 В Киеве несовершеннолетний пел "Я русский" — какое решение суда

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году