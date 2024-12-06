Выплаты от Каритас в декабре – кто и где получит по 10,8 тыс. грн помощи

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине семьи, пострадавшие физически или жилье которых разрушено из-за обстрелов, могут рассчитывать на денежную помощь в рамках поддержки Каритас Германия. В частности, выплаты доступны жителям города Никополя Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении Каритас Кривой Рог УГКЦ в соцсети Facebook.

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Кто получит денежную помощь от Каритас

Как сообщают организаторы, денежная помощь будет предоставлена в рамках проекта Basic Needs 2023-2024 "Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, пострадавших от войны, проживающих в зоне до 50 км вдоль линии столкновения на Юге и Востоке Украины".

Его реализуют при поддержке Каритас Германии, МИД Германии и БФ "Каритас Кривой Рог".

На денежные средства имеют право жители Никополя, пострадавшие от агрессии РФ после 8 июля 2024 года. То есть на время обстрела проживали в доме, которое затем попало под обстрел, или получили травмы.

Для выплат отберут людей, которые соответствуют определенным критериям с наибольшим полученным количеством баллов, а также если не берут помощь от других организаций. Среди критериев:

человек с инвалидностью (есть подтверждающий документ);

одинокий пожилой человек 60+ (в домохозяйстве есть один или два человека, у которых нет поддержки родных трудоспособного возраста);

многодетная семья, где есть трое и более детей до 18 лет (имеются документы);

неполная семья (есть только мать/отец или опекун малолетних детей);

беременная женщина/кормящая мать с детьми до трех лет (медкарта беременной/свидетельство о рождении);

лицо с тяжелыми болезнями (есть подтверждающий документ).

Как зарегистрироваться на выплаты

Единоразовую денежную благотворительную помощь окажут в размере 10,8 тыс. грн на одного человека. Средства будут перечислены на счет IBAN. Максимально одна семья сможет получить четыре гранта.

Выплаты будут производиться на покрытие базовых нужд на три месяца.

Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию: 0 800 336 734.

Напомним, в Черкассах и области UNHCR Ukraine (Агентство ООН по делам беженцев) принимает заявки на финподдержку. На нее могут рассчитывать пострадавшие от российской агрессии РФ лица.

Также мы писали, что парламент ранее поддержал проект закона №11028 о предоставлении компенсаций для переселенцев за поврежденную недвижимость. В частности, расширили список категорий людей с приоритетным правом на выплаты.