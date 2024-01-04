Деньги от благотворителей США — кто и как может получить 1 тысячу долларов

Иностранная валюта в руках. Фото: Unplush

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить единовременную денежную помощь в 1 тысячу долларов. Ее предоставит благотворительный проект американского предпринимателя с украинскими корнями Алекса Искольда.

Об этом сообщают Fakty.

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Детальнее о денежной помощи

Речь идет о проекте $1KProject. В его рамках предоставляют украинцам средства семьи-спонсоры, изъявившие желание помочь.

"Проект $1K для Украины — это некоммерческий коллектив, который сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны", — говорится в сообщении.

Как зарегистрироваться на помощь

На денежную помощь могут претендовать как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), так и граждане, выехавшие за пределы страны из-за войны. В приоритете — женщины с детьми и пенсионерки, тогда как мужчинам будут в основном отказывать.

Для того, чтобы получить финансовую помощь от 1k Project, необходимо зарегистрироваться по ссылке. А именно:

перейти на сайт проекта $1KProject;

подписаться на социальные сети проекта в Facebook или Instagram;

заполнить специальную форму, указав личные данные;

загрузить фотографию;

указать номер банковской карты;

добавить ссылку на соцсети;

нажать "Подать".

При этом дважды регистрироваться запрещено.

"Если мы сможем найти для вас спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривнах", — отмечают организаторы.

Если потребуется дополнительная информация, волонтеры $1KProject выйдут на контакт с заявителем.

Источник: $1K

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать пособие на проживание от государства. В связи с этим в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

Также мы писали, что в январе 2024 года повысились размеры страховых выплат для граждан. Изменились минимальные и максимальные ставки.