Ветераны в Украине могут получить новую профессию и найти работу — детали

Украинские военные. Фото: armyinform

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о введении широкой программы поддержки для украинских ветеранов в 2024 году. Украинцам помогут получить новую профессию и трудоустроиться на должности в разных сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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По информации ведомства, в Украине заработала онлайн-платформа для обучения и трудоустройства ветеранов.

Новая платформа под названием "Курс" имеет целью оказать помощь украинским ветеранам: освоить дистанционно новую профессию и трудоустроиться.

Так, независимо от предыдущего опыта работы ветеранов, им предложат пройти обучение в следующих областях:

строительство;

администрирование;

продажи;

фармация;

коммуникации;

аграрный сектор.

Как воспользоваться возможностями платформы

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:

пройти регистрацию как ученик;

записаться на бесплатный обучающий курс на выбор;

пройти тестирование после завершения учебного курса.

В случае, если прохождение теста даст необходимое количество баллов, участника пригласят на собеседование. После этого ветеран сможет пройти стажировку и трудоустроиться.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинские защитники и защитницы, получившие статус участника боевых действий, имеют право на льготы от государства. Также некоторые привилегии и социальные гарантии распространяются на семьи таких военнослужащих.

Ранее мы писали, как участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию. Что необходимо сделать, чтобы попасть на обучение, сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.