Ветераны в Украине могут получить новую профессию и найти работу — детали

Помощь ветеранам — как можно получить новую профессию и найти работу
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о введении широкой программы поддержки для украинских ветеранов в 2024 году. Украинцам помогут получить новую профессию и трудоустроиться на должности в разных сферах.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Новые профессии и работа для ветеранов
По информации ведомства, в Украине заработала онлайн-платформа для обучения и трудоустройства ветеранов.
Новая платформа под названием "Курс" имеет целью оказать помощь украинским ветеранам: освоить дистанционно новую профессию и трудоустроиться.
Так, независимо от предыдущего опыта работы ветеранов, им предложат пройти обучение в следующих областях:
- строительство;
- администрирование;
- продажи;
- фармация;
- коммуникации;
- аграрный сектор.
Как воспользоваться возможностями платформы
Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:
- пройти регистрацию как ученик;
- записаться на бесплатный обучающий курс на выбор;
- пройти тестирование после завершения учебного курса.
В случае, если прохождение теста даст необходимое количество баллов, участника пригласят на собеседование. После этого ветеран сможет пройти стажировку и трудоустроиться.
Что еще стоит знать
Напомним, что украинские защитники и защитницы, получившие статус участника боевых действий, имеют право на льготы от государства. Также некоторые привилегии и социальные гарантии распространяются на семьи таких военнослужащих.
Ранее мы писали, как участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию. Что необходимо сделать, чтобы попасть на обучение, сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.
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