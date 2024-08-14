Ветерани в Україні можуть отримати нову професію та знайти роботу — деталі

Українські військові. Фото: armyinform

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про запровадження широкої програми підтримки для українських ветеранів у 2024 році. Українцям допоможуть отримати нову професію та працевлаштуватися на посади у різноманітних сферах.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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За інформацією відомства, в Україні запрацювала онлайн-платформа для навчання та працевлаштування ветеранів.

Нова платформа під назвою "Курс" має на меті надати допомогу українським ветеранам: опанувати дистанційно нову професію та працевлаштуватися.

Так, незалежно від попереднього досвіду роботи ветеранів, їм запропонують пройти навчання у таких сферах:

будівництво;

адміністрування;

продажі;

фармація;

комунікації;

аграрний сектор.

Як скористатися можливостями платформи

Для того, щоб скористатися новим сервісом, потрібно:

пройти реєстрацію як учень;

записатися на безплатний навчальний курс на вибір;

пройти тестування після завершення навчального курсу.

У разі, якщо проходження тесту дасть необхідну кількість балів, учасника запросять на співбесіду. Після цього ветеран зможе пройти стажування та працевлаштуватися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українські захисники та захисниці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на пільги від держави. Також певні привілеї та соціальні гарантії розповсюджуються на сім'ї таких військовослужбовців.

Раніше ми писали, як учасники бойових дій можуть безкоштовно здобути новий фах. Що необхідно зробити, щоб потрапити на навчання, повідомила пресслужба Державного центру зайнятості.