Помощь украинцам в июле — кто и как может получить 4,25 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут получить ваучер на 4,25 тыс. грн от общественной организации "Широкая степь". Помощь доступна в четырех областях.

Об этом говорится на портале kurkul.

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Как отмечается, общественная организация "Широкая степь" реализует проект по финансовой поддержке пасек и пчеловодства в Украине. Проект воплощают при поддержке обособленного подразделения Хелп-Хильф Цур Зельбстхильф Э.Ф.

Так, ваучер на 4,25 тыс. грн предоставят пчеловодам, ведущим хозяйство в областях:

Харьковская;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская.

По проекту, помощь получат 600 человек, которые имеют собственные пасеки и занимаются пчеловодством. Деньги можно использовать на покупку материалов.

Условия оказания помощи

Конечный срок подачи заявок — до 21.07.2024г. (может быть продлен в случае получения недостаточного числа заявок для отбора).

Приоритет в получении помощи будет предоставлен лицам, относящимся к следующим группам:

единоличное отцовство;

приемная семья;

многодетная семья (трое и более детей);

наличие инвалидности I-III группы;

разрушенный дом;

поврежденное жилье;

вернувшиеся граждане;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Обязанности:

иметь/зарегистрировать электронную почту для получения е-ваучера;

использовать ваучер до 30 ноября 2024 года (заказать/получить товар);

принять мониторинговый визит представителей Help.

Необходимо заполнить анкету по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы по государственной программе "Власна справа" могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. В ее рамках средства можно направить на покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.

Также мы писали, что в 2024 году граждане, имеющие звание Герой Украины, получат единовременное денежное вознаграждение. С июля соответствующую помощь стал назначать и выплачивать Пенсионный фонд Украины (ПФУ).