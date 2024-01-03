Деньги от Эстонии — объем пожертвований существенно упал

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

В конце 2023 года объемы пожертвований в пользу крупнейших украинских гуманитарных организаций значительно сократились. В то время как в начале года были в пять раз выше.

Об этом информирует ERR.

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Как отмечается, в целом в прошлом году частные лица, компании и организации в Эстонии пожертвовали благотворительным организациям более 3 млн евро.

Так, в начале года шесть крупнейших эстонских организаций получили около 1,79 млн евро пожертвований. В то время как в последние три месяца сумма стала фактически в пять раз меньше — 320 тыс. евро.

Наибольший объем пожертвований за год удалось собрать волонтерской Ассоциации спасения — 1,267 млн евро. Львиная доля суммы (более 1,1 млн евро) — стоимость робота-сапера MV-4, которого передали украинской армии. Не учитывая такое большое пожертвование, Ассоциация собрала 101 тыс. евро.

Еще одна организация, которой удалось собрать более 1 миллиона евро — "Слава Украине". До скандальной ситуации, связанной с ее предыдущим гендиректором, считалась крупнейшей организацией, занимавшейся сбором средств в помощь Украине.

В марте собрала 342,3 тыс. евро пожертвований, в апреле — 52,57 тыс. евро, в мае — 18,45 тыс. евро. В последние три месяца года собирала по 5,76 тыс. евро ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

Также мы писали, что граждане, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на денежную помощь от местных администраций. В частности, могут получить как разовую помощь, так и ежемесячную.