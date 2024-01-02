Допомога українцям — хто має право на виплати з місцевих бюджетів

Гривневі купюри. Фото: РБК-Україна

В Україні громадяни, які потрапили у складні життєві обставини, мають право на грошову допомогу від місцевих адміністрацій. Зокрема, можуть отримати як разову допомогу, так і щомісячну.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Допомога від місцевої влади

Як зазначається, соцдопомогу українцям регламентує закон "Про соціальні послуги", урядова постанова №866 та постанова №587, наказ №1005 Мінсоцполітики, різні рішення селищних та міських рад.

На основі цього місцеві адміністрації сіл, районів та міст можуть надавати фінансову допомогу мешканцям, яким вона необхідна. А саме:

одноразову;

щорічну;

щомісячну.

Рішення щодо розміру, періодичності надання виплат визначають місцеві депутати за поданням департаменту соцполітики після перевірки достовірності даних. Серед причин, які можуть передбачати право на виплати:

людина втратила роботу;

має важку хворобу;

є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Переважно відповідну допомогу призначають родинам, які:

мають троє та більше дітей;

є дитина з інвалідністю;

малозабезпечені.

Грошова допомога надається сім’ям, у яких середньомісячний дохід не більше 1,5 прожиткового мінімуму на людину. Проте бувають випадки, коли фінансову допомогу виплачують без урахування доходів.

Водночас, виплати соціальної допомоги від місцевих адміністрацій залежать від таких факторів:

можливостей місцевих бюджетів;

запитів департаменту соціальної політики місцевого органу виконавчої влади;

рішень місцевої влади.

Куди подавати заявки на допомогу

Громадяни, які опинилися у скрутному становищі, повинні звертатися за виплатами з пакетом документів до територіального Управління соцзахисту населення. Рішення щодо надання виплат мають ухвалити на основі оцінки потреб людини.

Відповідний протокол співробітник управління має передати у Департамент соцполітики.

За деталями громадяни можуть звертатися до Національної соціальної сервісної служби, до якої можна зателефонувати за номером:

044 289 87 89.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни через війну продовжують перебувати у європейських країнах, де отримують грошову допомогу. У 2024 році у деяких країнах можуть збільшити фінансову підтримку, зокрема, у Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії.

Також ми писали, що у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.