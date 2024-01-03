Гроші від Естонії — обсяг пожертв суттєво впав

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

У кінці 2023 року обсяги пожертв на користь найбільших українських гуманітарних організацій суттєво скоротились. Тоді як на початку року були уп'ятеро вищі.

Про це інформує ERR.

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Як зазначається, загалом минулого року приватні особи, компанії та організації в Естонії пожертвували благодійним організаціям більш ніж 3 млн євро.

Так, на початку року шість найбільших естонських організацій отримали близько 1,79 млн євро пожертв. Тоді як в останні три місяці сума стала фактично уп’ятеро менша — 320 тис. євро.

Найбільший обсяг пожертв за рік вдалося зібрати волонтерській Асоціації порятунку — 1,267 млн євро. Левова частка суми (понад 1,1 млн євро) — вартість робота-сапера MV-4, якого передали українській армії. Не беручи до уваги таке велике пожертвування, Асоціація зібрала 101 тис. євро.

Ще одна організація, які вдалося зібрати більш ніж 1 мільйон євро — "Слава Україні". До скандальної ситуації, пов’язаної з її попереднім гендиректором, вважалась найбільшою організацією, що займалась збором коштів на допомогу Україні.

У березні зібрала 342,3 тис. євро пожертв, у квітні — 52,57 тис. євро, у травні — 18,45 тис. євро. В останні три місяці року збирала по 5,76 тис. євро щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни через війну продовжують перебувати у європейських країнах, де отримують грошову допомогу. У 2024 році у деяких країнах можуть збільшити фінансову підтримку, зокрема у Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії.

Також ми писали, що громадяни, які потрапили у складні життєві обставини, мають право на грошову допомогу від місцевих адміністрацій. Зокрема, можуть отримати як разову допомогу, так і щомісячну.