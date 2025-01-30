Финансовая помощь украинцам в Европе 2025: новые правила и изменения для беженцев

Украинские беженцы за границей. Фото: unsplash.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Согласно информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на начало 2025 года в мире насчитывалось более 6,3 миллиона беженцев из Украины. Несмотря на большое количество переселенцев, страны Евросоюза продлили действие временной защиты для наших граждан. Однако в некоторых государствах начинают вносить изменения в правила оказания помощи украинским беженцам. В частности планируется сокращение выплат для определенных категорий лиц.

Новини.LIVE рассказывают какую финансовую помощь украинцы могут получить в Европе и о новых правилах и изменениях для беженцев в 2025 году.

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Помощь для беженцев из Украины в Польше 2025

Временная защита для украинских беженцев в Польше продлена до 4 марта 2026 года. Украинцы, которые имеют статус Pesel UKR, смогут в 2025 году оформить карту CUKR. Этот документ даст им право легально проживать и работать в Польше в течение трех лет. Получить карту CUKR смогут те, у кого статус Pesel UKR был подтвержден на 4 марта 2024 года.

Владельцы нового статуса смогут выезжать из Польши, но срок их отсутствия не должен превышать шести месяцев.

На данный момент украинские беженцы имеют право легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года.

Сейчас украинские беженцы имеют право легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года.

В Польше действуют программы поддержки для семей с детьми:

"Активные в яслях" — программа помощи семьям с детьми;

"Семья 800" — предназначена для родителей детей в возрасте до 18 лет, если ребенок учится в польской школе. Государство выплачивает 800 злотых (8 311 грн) ежемесячно на каждого ребенка.

"Добрый старт" — единовременная выплата в размере 300 злотых (3 116 грн) для подготовки ребенка к школе или университету.

Помощь для беженцев из Украины в Германии 2025

Разрешение на проживание граждан Украины в Германии в рамках временной защиты, которое было действительно на 1 февраля 2025 года, будет автоматически продлено до 4 марта 2026 года. Украинские беженцы в Германии сейчас получают социальную помощь Bürgergeld:

взрослые в интернатных учреждениях — 451 евро (19 771 грн);

в семейной паре на одного партнера — 509 евро (22 314 грн);

одинокие взрослые/одинокие родители — 563 евро (24 681 грн);

подростков — 471 евро (20 648 грн);

дети возрастом до 12 лет — 357 евро (15 650 грн).

Однако с января 2025 года вводятся дополнительные условия для получения этих выплат. Трудоспособные беженцы, которые откажутся от предложенной работы, интеграционных курсов или семинаров по трудоустройству, столкнутся с сокращением выплат:

на 10% на 1 месяц за первое нарушение;

на 20% на 2 месяца за повторное нарушение;

на 30% на три месяца за третье нарушение.

Неработоспособные лица и семьи с детьми продолжат получать помощь в полном объеме без изменений. Для них размер выплат остается прежним.

Пособие для беженцев из Украины во Франции 2025

Франция так продлила срок действия временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Временная защита во Франции изначально предоставляется на 6 месяцев, после чего ее можно продлить сроком до трех лет. Лица, получившие временную защиту, имеют право на материальную помощь (ADA), размер которой зависит от количества членов семьи.

Для оформления помощи необходимо обратиться во Французское бюро иммиграции и интеграции.

Размер ежедневного пособия составляет:

для одного человека — 6,80 евро (298 грн);

для двух человек — 10,20 евро (447 грн);

для трех человек — 13,60 евро (596 грн);

для четырех человек — 17,00 евро (745 грн);

для пяти человек — 20,40 евро (894 грн).

Если государство не может предоставить бесплатное жилье, дополнительно оплачивается 7,40 евро (324 грн) в день. Кроме того, беженцы могут получить продукты и предметы первой необходимости, обратившись в общественные организации.

Помощь для беженцев в Италии

Италия предоставляла временную защиту украинцам до 31 декабря 2024 года. В 2025 году правительство страны планирует продлить этот статус для украинцев, прибывших в страну в поисках защиты от войны. Финансовую помощь тут тоже можно получить, но срок ее предоставления ограничен тремя месяцами.

Если человек является родителем, законным опекуном или попечителем несовершеннолетнего ребенка до 18 лет, он может получить денежную выплату в размере 150 евро (6 575 грн), в месяц на каждого ребенка.

Помощь для беженцев из Украины в Литве 2025

Литва предоставляет украинским беженцам одноразовую финансовую помощь в размере 176 евро (7 715 грн) для покрытия первоочередных расходов. Однако эти выплаты предусмотрены не для всех, а лишь для определенных категорий:

семей, в которых воспитывается от трех детей в возрасте до 18 лет;

одиноких родителей или опекунов, прибывших с детьми в возрасте до 18 лет;

семей, которые имеют детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

людей с инвалидностью;

беременных женщин;

лиц в возрасте 60 лет и более.

Чтобы получить помощь, необходимо пройти регистрацию в Департаменте миграции и оформить вид на временное проживание в Литве.

Кроме того, городской совет Вильнюса продлил на год право на бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев. Эта льгота действует с марта 2022 года, и аналогичные решения приняли и другие крупные города страны.

Помощь для беженцев из Украины в Латвии 2025

Латвия будет продолжать принимать украинцев до 4 марта 2025 года. Страна предоставляет одноразовую финансовую помощь в кризисных ситуациях:

одноразовая помощь в кризисной ситуации: 377 евро (16 527 грн) для взрослых и 264 евро (11 573 грн) для детей.

Дополнительная ежемесячная помощь: 137 евро (6 006 грн) на первого члена семьи и 96 евро (4 208 грн) на каждого следующего.

С 2025 года украинцы также смогут претендовать на дополнительную материальную помощь или социальные услуги, такие как продуктовые наборы и бесплатное питание, в зависимости от их индивидуальных потребностей.

В Латвии действует специальный закон, регулирующий статус граждан Украины, поэтому подавать заявление на статус беженца не нужно. С 1 января 2023 года украинцы, которые обращаются за временной защитой в Латвии, получают вид на временное проживание сроком на два года.

Помощь для беженцев из Украины в Швеции 2025

В 2024 году Швеция продлила срок пребывания украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Переселенцам предоставляется бесплатное государственное или арендованное жилье, а также финансовая помощь.

В соответствии с Директивой о временной защите, вид на жительство с временной защитой могут получить граждан Украины, а также члены их семей перечисленных выше категорий. Подать заявление можно онлайн или лично в офисе Шведского миграционного управления.

В 2024 году в Швеции был принят специальный закон, который увеличивает выплаты для беженцев. Суточная сумма помощи была повышена до 27,26 евро (1 195 грн).

Пособие для беженцев из Украины в Чехии 2025

Чехия предоставляет украинским беженцам финансовую помощь для покрытия основных потребностей и компенсацию расходов на жилье. С 1 сентября 2024 года срок проживания в государственном гуманитарном жилье ограничивается 90 днями, после чего необходимо самостоятельно искать жилье и оплачивать его аренду.

При этом размер помощи увеличится для украинцев, которые относятся к уязвимым категориям:

лица старше 65 лет;

люди с инвалидностью и их опекуны;

лица, которые ухаживают за ребенком до 6 лет;

дети в возрасте до 18 лет;

студенты в возрасте до 26 лет;

беременная женщина.

Размер компенсации на жилье зависит от его статуса:

при зарегистрированном жилье выплачивается 6 000 крон (10 420 грн) на одного человека;

при незарегистрированном жилье — 4 800 крон (8 336 грн).

Эта помощь доступна только при наличии официального договора аренды.

В течение первых 150 дней после получения временной защиты в Чехии предусмотрены следующие выплаты:

дети до 6 лет — 3 490 крон (6 061 грн);

дети 6–10 лет — 4 188 крон (7 273 грн);

дети с инвалидностью — 5 235 крон (9 091 грн);

взрослые с инвалидностью — 7 290 крон (12 660 грн);

взрослые — 4 860 крон (8 440 грн).

После 150 дней (с шестого месяца) размер поддержки изменится:

взрослые — 3 130 крон (5 435 грн);

люди с инвалидностью — 7 290 крон (12 660 грн);

взрослые из уязвимых категорий — 4 860 крон (8 440 грн).

Помощь для беженцев из Украины в Ирландии 2025

С конца января 2024 года правительство Ирландии уменьшило размер социальных выплат для украинских беженцев до 38,80 евро (1 700 грн) в неделю на взрослого и 29,80 (1 306 грн) на ребенка.

Люди с инвалидностью могут получать социальную помощь в размере 220 евро (9 644 грн) в неделю. Кроме того, им предоставляется инвалидное кресло и право на бесплатный проезд в общественном транспорте вместе с сопровождающим. Государство также предоставляет временное жилье на срок до 90 дней, включая питание, услуги по стирке одежды и другие необходимые удобства.

Напомним, в США приостановили программу помощи украинским беженцам. Такое решение было принял президента Дональд Трамп.

Кроме того, чешские власти планируют создать специальные центры возвращения для помощи украинским беженцам в возвращении на родину. Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обсудит эту инициативу во время визита в Чехию.